Аутсайдер Ла Лиги объявил о смене главного тренера

"Гранада" назначила Александера Медина новым главным тренером команды.

Детали сделки неизвестны. Уругваец заменит на этом посту Пако Лопеса, который был отправлен в отставку.

45-летний Медина находился без работы с февраля 2023 года, когда он покинул "Велес Сарсфилд". Ранее он также тренировал уругвайский "Насьональ", аргентинский "Тальерес" и бразильский "Интернасьонал".

В текущем сезоне клуб из одноименного города занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала лишь 7 очков в 14 матчах.