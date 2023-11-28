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Аутсайдер Ла Лиги объявил о смене главного тренера
Ранее клуб уволил Пако Лопеса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Гранада" назначила Александера Медина новым главным тренером команды.
Детали сделки неизвестны. Уругваец заменит на этом посту Пако Лопеса, который был отправлен в отставку.
45-летний Медина находился без работы с февраля 2023 года, когда он покинул "Велес Сарсфилд". Ранее он также тренировал уругвайский "Насьональ", аргентинский "Тальерес" и бразильский "Интернасьонал".
В текущем сезоне клуб из одноименного города занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала лишь 7 очков в 14 матчах.
???? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????: Alexander Medina, nuevo entrenador del Granada Club de Fútbol. #???????????????????????????????????????????? ???????? | #MedinaNazarí— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 27, 2023
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