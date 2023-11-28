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Аутсайдер Ла Лиги объявил о смене главного тренера

Испания

Ранее клуб уволил Пако Лопеса

Аутсайдер Ла Лиги объявил о смене главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Гранада" назначила Александера Медина новым главным тренером команды.

Детали сделки неизвестны. Уругваец заменит на этом посту Пако Лопеса, который был отправлен в отставку.

45-летний Медина находился без работы с февраля 2023 года, когда он покинул "Велес Сарсфилд". Ранее он также тренировал уругвайский "Насьональ", аргентинский "Тальерес" и бразильский "Интернасьонал".

В текущем сезоне клуб из одноименного города занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала лишь 7 очков в 14 матчах.

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Источник:
granadacf.es
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