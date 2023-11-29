Реал хочет предложить Анчелотти контракт по схеме "1+1"

"Реал" может предложить Карло Анчелотти продлить контракт.

По данным Cadena SER, мадридский клуб склоняется к тому, чтобы предложить итальянцу сделку по схеме "1+1".

Однако у "Реала" есть и запасной план. Если с Анчелотти не удастся договориться, у "Мадрида" есть два рассматриваемых варианта - Зинедин Зидан и тренер "Байера" Хаби Алонсо. Отмечается, что Зидан нравится президенту "Реала" Флорентино Пересу, а Алонсо - совету директоров.