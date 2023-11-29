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Реал хочет предложить Анчелотти контракт по схеме "1+1"
Зидан и Алонсо - запасные варианты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" может предложить Карло Анчелотти продлить контракт.
По данным Cadena SER, мадридский клуб склоняется к тому, чтобы предложить итальянцу сделку по схеме "1+1".
Однако у "Реала" есть и запасной план. Если с Анчелотти не удастся договориться, у "Мадрида" есть два рассматриваемых варианта - Зинедин Зидан и тренер "Байера" Хаби Алонсо. Отмечается, что Зидан нравится президенту "Реала" Флорентино Пересу, а Алонсо - совету директоров.
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Источник:cadenaser
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