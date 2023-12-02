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Артем Довбик вернулся в стартовый состав Жироны
Цыганков тоже на месте
Girona
Украинский нападающий Артем Довбик выйдет в стартовом составе “Жироны” в матче Ла Лиги с “Валенсией”. Место в основе сохранил и Виктор Цыганков.
Матч между “Жироной” и “Валенсией” начнется в 15:00.
???????? ???????????????????????? ????????????????! ❤️????#GironaValencia pic.twitter.com/mMpmRJd0Cv— Girona FC (@GironaFC) December 2, 2023
Роман Яремчук начнет игру в запасе “Валенсии”.
Довбик пропускал матч прошлого тура с "Атлетиком" из-за травмы. Единственный гол "Жироны" в этой игре забил Виктор Цыганков (1:1).
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