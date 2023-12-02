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5-й подряд матч для Лунина. Как сыграл украинский вратарь с Гранадой
Работы было не много
Фото: La Razon
Украинский голкипер Андрей Лунин продолжает пользоваться отсутствием из-за травм своих коллег Куртуа и Кепы.
В матче 15-го тура Ла Лиги он вышел в стартовом составе "Реала" на матч против "Гранады". Это был 5-й матч подряд для Андрея в старте. Рекордная серия по этому показателю была в прошлом сезоне - тогда удалось сыграть шесть раз подряд.
"Реал" уверенно победил "Гранаду" 2:0 благодаря голам Диаса и Родриго. Гостям было очень тяжело - за весь матч они смогли лишь однажды нанести удар в сторону ворот Лунина. Но даже он оказался неточным.
За этот матч Лунин получил от WhoScored оценку 6,5, а от Sofascore 6,7.
В текущем сезоне голкипер имеет в активе 7 матчей за "Реал". Следующий поединок "сливочные" проведут 9 декабря. В соперниках - "Бетис".
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