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5-й подряд матч для Лунина. Как сыграл украинский вратарь с Гранадой

Испания
Обновлено

Работы было не много

5-й подряд матч для Лунина. Как сыграл украинский вратарь с Гранадой

Фото: La Razon

UA-Футбол
Новина українською

Украинский голкипер Андрей Лунин продолжает пользоваться отсутствием из-за травм своих коллег Куртуа и Кепы.

В матче 15-го тура Ла Лиги он вышел в стартовом составе "Реала" на матч против "Гранады". Это был 5-й матч подряд для Андрея в старте. Рекордная серия по этому показателю была в прошлом сезоне - тогда удалось сыграть шесть раз подряд.

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"Реал" уверенно победил "Гранаду" 2:0 благодаря голам Диаса и Родриго. Гостям было очень тяжело - за весь матч они смогли лишь однажды нанести удар в сторону ворот Лунина. Но даже он оказался неточным.

За этот матч Лунин получил от WhoScored оценку 6,5, а от Sofascore 6,7.

В текущем сезоне голкипер имеет в активе 7 матчей за "Реал". Следующий поединок "сливочные" проведут 9 декабря. В соперниках - "Бетис".

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Реал (Мадрид) Гранада Ла Лига Андрей Лунин
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.12.2023 в 22:55
Зинченко надо погремуху дать фифти-фифти. Сколько полезного создаст столько же и навредит...
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
02.12.2023 в 22:55
Зинченко надо погремуху дать фифти-фифти. Сколько полезного создаст столько же и навредит...
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жажа_the_best (Харьков)
02.12.2023 в 22:52
По моему Лунин стал основным игроком самого великого клуба мира! Давайте мы все поздравим его с этим! Все таки есть у него харьковкий характер!
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