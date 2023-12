Примера. Бильбао растоптал Райо Вальекано, Ла Реал оступился в Памплоне

Признаться, уже много лет мы не видели таких ярких, агрессивных, опасных "Львов" из Бильбао. Эрнесто Вальверде делает отменную работу.

Сегодня "Атлетик" забил 4 гола, но был еще 5-й, который забил Горка Гурусета, но ВАР отменил из-за крошечного офсайда.

Впрочем, и так победа более чем убедительная. Ясно, что "Райо" не повезло с автоголом (Эспино неудачно перехватил прострел Уильямса), но в остальном "Молниям" никто не виноват, что свой самый опасный момент они создали на 94-й минуте при счете 0:4.

Касательно басков, то здесь отмечаем прогресс центрфорварда Горки Гурусеты, а также, как обычно, братьев Уильямс. Нико уже и удар со средней подтягивает, которым ранее не владел.

????????The William brothers have now extended their contract with Athletic Bilbao till 2027. Mfantseman is proud of you two. #BlackStars #Spain #Ghana pic.twitter.com/CP9eJrGsUh