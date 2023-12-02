Примера. Бильбао растоптал Райо Вальекано, Ла Реал оступился в Памплоне

Признаться, уже много лет мы не видели таких ярких, агрессивных, опасных "Львов" из Бильбао. Эрнесто Вальверде делает отменную работу.

Сегодня "Атлетик" забил 4 гола, но был еще 5-й, который забил Горка Гурусета, но ВАР отменил из-за крошечного офсайда.

Впрочем, и так победа более чем убедительная. Ясно, что "Райо" не повезло с автоголом (Эспино неудачно перехватил прострел Уильямса), но в остальном "Молниям" никто не виноват, что свой самый опасный момент они создали на 94-й минуте при счете 0:4.

Касательно басков, то здесь отмечаем прогресс центрфорварда Горки Гурусеты, а также, как обычно, братьев Уильямс. Нико уже и удар со средней подтягивает, которым ранее не владел.

????????The William brothers have now extended their contract with Athletic Bilbao till 2027. Mfantseman is proud of you two. #BlackStars #Spain #Ghana pic.twitter.com/CP9eJrGsUh — Everything Fante (@EverythingFante) December 1, 2023

В таблице победа подняла "Атлетик" на 5-е место с 28 очками. У "Райо Вальекано" - 19 баллов и 11-я позиция.

15-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Райо Вальекано" - 4:0

Голы: Гурусета, 23, Эспино, 47 (автогол), Уильямс, 64, Нико Уильямс, 68

"Атлетик": Симон - де Маркос (Берчиче, 74), Вивиан (Перу, 84), Паредес, Лекуэ - Эррера, де Галларета (Прадос, 81) - Уильямс (Беренгер, 81), Сансет (Муньяин, 74), Нико Уильямс - Гурусета

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мумин, Лежен, Эспино - Сисс, Валентин (Кике Перес, 55) - Паласон (Трехо, 55), Унаи Лопес (де Фрутос, 55), Альваро Гарсия - Камельо (Фалькао, 69)

Предупреждения: Вивиан, 6 - Эспино, 32, Фалькао, 87

"Реал Сосьедад" стал жертвой самого-настоящего "автобуса", а еще собственной плохой реализации.

"Осасуна" открыла счет в первой же атаке - это Будимир четко откатил мяч под удар Мой Гомесу. Классный гол, но дальше хозяева почти ничего не создали. По итогам матча у них 65% точности передач - это же уровень любителей!

Вместо комбинаций хозяева выстроились в оборону по схеме 5-4-1, и пробить эту стену "Реал Сосьедад" смог всего раз - это Умар Садик хлестко пробил издали.

Еще дважды нигериец был в хороших позициях, но проигрывал дуэли Эррере. Также вратарь "Осасуны" в прекрасном стиле парировал двойной шанс Кубо и Мерино в начале второго тайма.

Back from a long-term injury.



Umar Sadiq is back with a bang ???? pic.twitter.com/SuM2tZXtm5 — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) December 2, 2023

После ничьей "Ла Реал" опустился на 6-е место с 26 очками. У "Осасуны" - 15 баллов и 14-я позиция.

15-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Реал Сосьедад" - 1:1

Голы: Мой Гомес, 2 - Садик, 41

"Осасуна": Эррера - Аресо, Давид Гарсия, Катена, Крус (Видаль, 75), Мохика (Эррандо, 55) - Орос (Рауль Гарсия, 75), Торро, Мой Гомес - Рубен Гарсия (Монкайола, 64), Будимир (Авила, 75)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни (Муньос, 74) - Субименди - Браис Мендес, Мерино, Барренечеа (Захарян, 16, Андре Силва, 88) - Кубо, Садик (Оярсабаль, 75)

Предупреждения: Катена, 58, Будимир, 61, Рауль Гарсия, 86 - Тирни, 49, Кубо, 65, Ле Норман, 84