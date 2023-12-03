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Тренер Валенсии: Яремчук может быть полезен

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Тренер Валенсии: Яремчук может быть полезен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал о причинах не лучших кондиций нападающего команды Романа Яремчука.

Яремчук перешел в Валенсию в последний день трансферного окна и не провел с командой предсезонный сбор. Также он много ездил со сборной Украины. Ему нелегко адаптироваться.

Надеемся на улучшение. Он неплохо сыграл против "Сельты". Он может быть полезен.

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Вчера Яремчук сыграл 9-й матч за "Валенсию" (179 минут). Результативных действий за это время пока не последовало.

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук Рубен Бараха
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Источник:
AS
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