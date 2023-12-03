Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Валенсии: Яремчук может быть полезен
Слова поддержки – это то, что нужно для Романа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал о причинах не лучших кондиций нападающего команды Романа Яремчука.
Яремчук перешел в Валенсию в последний день трансферного окна и не провел с командой предсезонный сбор. Также он много ездил со сборной Украины. Ему нелегко адаптироваться.
Надеемся на улучшение. Он неплохо сыграл против "Сельты". Он может быть полезен.
Читайте такжеПримера. Яремчук получил 10 минут против Сельты, еще один шедевр Гринвуда
Вчера Яремчук сыграл 9-й матч за "Валенсию" (179 минут). Результативных действий за это время пока не последовало.
Популярное сейчас
- Скрипник – о победе над СК Днепр-1: Сегодня нам повезло. Была хорошая реализация
- 5-й подряд матч для Лунина. Как сыграл украинский вратарь с Гранадой
- Примера. Реал Мадрид - Гранада 2:0. Гости на поле не вышли
- Тренер Реала практически объявил, кто станет следующей звездой клуба
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО