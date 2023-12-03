Тренер Валенсии: Яремчук может быть полезен

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха рассказал о причинах не лучших кондиций нападающего команды Романа Яремчука.

Яремчук перешел в Валенсию в последний день трансферного окна и не провел с командой предсезонный сбор. Также он много ездил со сборной Украины. Ему нелегко адаптироваться.

Надеемся на улучшение. Он неплохо сыграл против "Сельты". Он может быть полезен.