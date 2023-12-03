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Полузащитник Реала отказался от предложений с Саудовской Аравии и Бундеслиги

Испания

Мечтает стать капитаном команды

Полузащитник Реала отказался от предложений с Саудовской Аравии и Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

UA-Футбол
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По информации Marca, этим летом Федерико Вальверде получил несколько предложений из Саудовской Аравии и Бундеслиги, а именно "Баварии".

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Но уругвайский полузащитник, даже не стал рассматривать предложения, ведь мечтает стать капитаном мадридского "Реала".

Напомним, в этом сезоне 25-летний полузащитник провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

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Источник:
Marca
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