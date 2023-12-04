Защитник Реала не сыграет в 2023 году из-за травмы

Даниэль Карвахаль прошел обследование 4 декабря. Испанцу диагностировали повреждение камбаловидной мышцы левой ноги после матча 15-го тура Ла Лиги.

31-летний игрок пропустит шесть игр. Среди них: матчи Ла Лиги против "Бетиса", "Вильяреала", "Алавеса" и "Мальорки", последняя игра группового этапа Лиги чемпионов против "Унион Берлин" и 1/8 финала Кубка Испании.

Отметим, что футболист сможет сыграть в полуфинале Суперкубка Испании против "Атлетико Мадрид". Матч состоится 10 января