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Защитник Реала не сыграет в 2023 году из-за травмы

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Защитник Реала не сыграет в 2023 году из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Даниэль Карвахаль прошел обследование 4 декабря. Испанцу диагностировали повреждение камбаловидной мышцы левой ноги после матча 15-го тура Ла Лиги.

31-летний игрок пропустит шесть игр. Среди них: матчи Ла Лиги против "Бетиса", "Вильяреала", "Алавеса" и "Мальорки", последняя игра группового этапа Лиги чемпионов против "Унион Берлин" и 1/8 финала Кубка Испании.

Отметим, что футболист сможет сыграть в полуфинале Суперкубка Испании против "Атлетико Мадрид". Матч состоится 10 января

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Источник:
Fabrizio Romano
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