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Защитник Реала не сыграет в 2023 году из-за травмы
Плохие новости для игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Даниэль Карвахаль прошел обследование 4 декабря. Испанцу диагностировали повреждение камбаловидной мышцы левой ноги после матча 15-го тура Ла Лиги.
31-летний игрок пропустит шесть игр. Среди них: матчи Ла Лиги против "Бетиса", "Вильяреала", "Алавеса" и "Мальорки", последняя игра группового этапа Лиги чемпионов против "Унион Берлин" и 1/8 финала Кубка Испании.
Отметим, что футболист сможет сыграть в полуфинале Суперкубка Испании против "Атлетико Мадрид". Матч состоится 10 января
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