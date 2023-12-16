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Карло Анчелотти в восторге от игрока Шахтера. Известно, когда Тобиас сыграет за Реал Мадрид.

Испания

Первая игра в январе

Карло Анчелотти в восторге от игрока Шахтера. Известно, когда Тобиас сыграет за Реал Мадрид.

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился, что в восторге от арендованного у "Шахтера" Винисиуса Тобиаса.

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Карло Анчелотти нравится уверенность бразильца, которую он показывает на тренировках. Как сообщает Defensa Central, Тобиаса сыграет свою первую игру за "Реал Мадрид" в январе в кубке Испании.

Напомним, Винисиус Тобиаса будет выступать за мадридский "Реал" полгода на правах аренды.

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Реал (Мадрид) Винисиус Тобиас
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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