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Карло Анчелотти в восторге от игрока Шахтера. Известно, когда Тобиас сыграет за Реал Мадрид.
Первая игра в январе
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился, что в восторге от арендованного у "Шахтера" Винисиуса Тобиаса.
Карло Анчелотти нравится уверенность бразильца, которую он показывает на тренировках. Как сообщает Defensa Central, Тобиаса сыграет свою первую игру за "Реал Мадрид" в январе в кубке Испании.
Напомним, Винисиус Тобиаса будет выступать за мадридский "Реал" полгода на правах аренды.
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Источник:Defensa Central
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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