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Примера. Хетафе унизил Севилью, Сельта победила впервые с 1 сентября

Испания

Кажется, "Нервион" достиг дна

Примера. Хетафе унизил Севилью, Сельта победила впервые с 1 сентября

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Всего лишь вторая победа "Кельтов" в текущей Примере и первая с начала сентября.

Успех команде Рафы Бенитеса принес удар пяткой датского гиганта Странда Ларсена - он воспользовался ошибкой Феррейры на выходе.

Лучший момент "Гранады" в матче упустил во втором тайме Лукас Бойе, который плотно пробивал в контратаке, но Гуаита мгновенно сложился и отбил мяч ногой.

Если говорить про матч в целом, то мячом намного больше владели гости; "Сельта" же оборонялась глубоко и жестко; часто хамила. В одном из эпизодов 37-летний Яго Аспас едва не оторвал голеностоп оппоненту и был заслуженно удален.

В таблице победа подняла "Сельту" на 17-е место с 13 очками. У "Гранады" - 8 баллов и 19-я строчка.

17-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Гранада" - 1:0

Гол: Странд Ларсен, 20

"Сельта": Гуаита - Васкес (Мингеса, 62), Нуньес, Домингес, Ристич - Бамба (Дувикас, 72), Тапиа, Дотор (Бельтран, 90+1), Серви - Аспас, Странд Ларсен (де ла Торре, 72)

"Гранада": Феррейра - Рикард Санчес (Кальехон, 82), Микель, Торренте, Нева (Альваро Фернандес, 82) - Гумбау, Серхио Руис (Пуэртас, 90) - Узуни, Вильяр (Мелендо, 71), Сарагоса - Бойе (Дьедью, 83)

Предупреждения: Странд Ларсен, 22, Васкес, 29, Гуаита, 66, Дотор, 70, Ристич, 75, Домингес, 84 - Гумбау, 90+3, Дьедью, 90+4

Удаление: Аспас, 80

Третье кряду поражение "Севильи", а всего команда не побеждает в Ла Лиге и ЛЧ с 26 сентября.

Еще вчера СМИ писали, что дни Диего Алонсо во главе "Нервиона" сочтены. Видимо, чтобы отсрочить неизбежное тренер выпустил в старте сразу пять защитников и двух опорных оборонительного толка. Все, чтобы не проиграть.

И что было дальше? Уже на 3-й минуте мяч попал в руку Хуанлу; Борха Майораль реализовал пенальти - и план полетел к чертям.

Началась агония. "Севилья" не создавала угроз, с трудом держала мяч. Дежурная ошибка вылилась в пас Гринвуда на ход Мате - это 2:0.

Дальше второй тайм - и Хуанлу опять играет рукой в своей штрафной. На сей раз с точки забил Гринвуд.

Думается, после такого унижения об отставке Алонсо объявят уже к ночи. В таблице "Севилья" лишь 16-я с 13 очками; у "Хетафе" - 25 баллов и 8-е место.

17-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Хетафе" - 0:3

Голы: Майораль, 5 (с пенальти), Мата, 37, Гринвуд, 80 (с пенальти)

"Севилья": Дмитрович - Хуанлу, Гудель, Рамос, Салас (Янузай, 46), Педроса - Соу (Рафа Мир, 72), Сумаре, Ракитич - Окампос (Сусо, 65), Эн-Несири

"Хетафе": Сория - Иглесиас, Даконам, Альварес, Рико - Гринвуд (Кармона, 90), Максимович, Милья (Оскар, 90), Мата - Майораль, Латаса (Альдерете, 90+2)

Предупреждения: Дмитрович, 4, Гудель, 77, Ракитич, 86 - Милья, 12, Альварес, 24, Мата, 90+4

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