Примера. Хетафе унизил Севилью, Сельта победила впервые с 1 сентября

Всего лишь вторая победа "Кельтов" в текущей Примере и первая с начала сентября.

Успех команде Рафы Бенитеса принес удар пяткой датского гиганта Странда Ларсена - он воспользовался ошибкой Феррейры на выходе.

Лучший момент "Гранады" в матче упустил во втором тайме Лукас Бойе, который плотно пробивал в контратаке, но Гуаита мгновенно сложился и отбил мяч ногой.

Если говорить про матч в целом, то мячом намного больше владели гости; "Сельта" же оборонялась глубоко и жестко; часто хамила. В одном из эпизодов 37-летний Яго Аспас едва не оторвал голеностоп оппоненту и был заслуженно удален.

3 - 3 - Jørgen Strand Larsen has scored the last three Celta de Vigo goals in LaLiga. He has scored more goals in the competition this term (6 in 17 appearances) than in the previous season (4 in 32 games). Symbol. pic.twitter.com/vpbxrWw1iD