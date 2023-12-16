Примера. Хетафе унизил Севилью, Сельта победила впервые с 1 сентября

Всего лишь вторая победа "Кельтов" в текущей Примере и первая с начала сентября.

Успех команде Рафы Бенитеса принес удар пяткой датского гиганта Странда Ларсена - он воспользовался ошибкой Феррейры на выходе.

Лучший момент "Гранады" в матче упустил во втором тайме Лукас Бойе, который плотно пробивал в контратаке, но Гуаита мгновенно сложился и отбил мяч ногой.

Если говорить про матч в целом, то мячом намного больше владели гости; "Сельта" же оборонялась глубоко и жестко; часто хамила. В одном из эпизодов 37-летний Яго Аспас едва не оторвал голеностоп оппоненту и был заслуженно удален.

3 - 3 - Jørgen Strand Larsen has scored the last three Celta de Vigo goals in LaLiga. He has scored more goals in the competition this term (6 in 17 appearances) than in the previous season (4 in 32 games). Symbol. pic.twitter.com/vpbxrWw1iD — OptaJose (@OptaJose) December 16, 2023

В таблице победа подняла "Сельту" на 17-е место с 13 очками. У "Гранады" - 8 баллов и 19-я строчка.

17-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Гранада" - 1:0

Гол: Странд Ларсен, 20

"Сельта": Гуаита - Васкес (Мингеса, 62), Нуньес, Домингес, Ристич - Бамба (Дувикас, 72), Тапиа, Дотор (Бельтран, 90+1), Серви - Аспас, Странд Ларсен (де ла Торре, 72)

"Гранада": Феррейра - Рикард Санчес (Кальехон, 82), Микель, Торренте, Нева (Альваро Фернандес, 82) - Гумбау, Серхио Руис (Пуэртас, 90) - Узуни, Вильяр (Мелендо, 71), Сарагоса - Бойе (Дьедью, 83)

Предупреждения: Странд Ларсен, 22, Васкес, 29, Гуаита, 66, Дотор, 70, Ристич, 75, Домингес, 84 - Гумбау, 90+3, Дьедью, 90+4

Удаление: Аспас, 80

Третье кряду поражение "Севильи", а всего команда не побеждает в Ла Лиге и ЛЧ с 26 сентября.

Еще вчера СМИ писали, что дни Диего Алонсо во главе "Нервиона" сочтены. Видимо, чтобы отсрочить неизбежное тренер выпустил в старте сразу пять защитников и двух опорных оборонительного толка. Все, чтобы не проиграть.

И что было дальше? Уже на 3-й минуте мяч попал в руку Хуанлу; Борха Майораль реализовал пенальти - и план полетел к чертям.

10 - @Mayoral_Borja is the second player to score 10 goals in his first 17 games in a single @LaLigaEN season with @GetafeCFen after Roberto Soldado in 2009/10 (also 10). Inspiration. pic.twitter.com/VlE0YtAAja — OptaJose (@OptaJose) December 16, 2023

Началась агония. "Севилья" не создавала угроз, с трудом держала мяч. Дежурная ошибка вылилась в пас Гринвуда на ход Мате - это 2:0.

Дальше второй тайм - и Хуанлу опять играет рукой в своей штрафной. На сей раз с точки забил Гринвуд.

Думается, после такого унижения об отставке Алонсо объявят уже к ночи. В таблице "Севилья" лишь 16-я с 13 очками; у "Хетафе" - 25 баллов и 8-е место.

17-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Хетафе" - 0:3

Голы: Майораль, 5 (с пенальти), Мата, 37, Гринвуд, 80 (с пенальти)

"Севилья": Дмитрович - Хуанлу, Гудель, Рамос, Салас (Янузай, 46), Педроса - Соу (Рафа Мир, 72), Сумаре, Ракитич - Окампос (Сусо, 65), Эн-Несири

"Хетафе": Сория - Иглесиас, Даконам, Альварес, Рико - Гринвуд (Кармона, 90), Максимович, Милья (Оскар, 90), Мата - Майораль, Латаса (Альдерете, 90+2)

Предупреждения: Дмитрович, 4, Гудель, 77, Ракитич, 86 - Милья, 12, Альварес, 24, Мата, 90+4