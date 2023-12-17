Примера. Ничья на Канарах, Сосьедаду не засчитали три гола, Альмерия не победила в 17-м туре подряд

"Альмерия" все еще без побед в Ла Лиге после 17 туров. Идут на антирекорд.

Да и как побеждать, если не создаешь моменты? Сегодня у команды Гаиски Гаритано не было ни одного. Все, чем запомнились - гол Рамазани после явного толчка.

"Мальорка", в свою очередь, тоже не блистала, но на победу вполне наиграла. Ларин имел два шанса, но привычно не реализовал; Саму Кошта расстреливал ворота, но пробил точно в Масимиану.

Кульминация же случилась на 91-й минуте, когда Ндиай вывел Льябреса на ворота, но тот тупо махнул мимо мяча.

Признаемся честно, если обе эти команды в итоге вылетят - скучать мы не будем. Пока в таблице "Альмерия" последняя с 5 очками; "Мальорка" - 15-я с 15 баллами.

17-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Мальорка" - 0:0

"Альмерия": Масимиану - Чуми (Баба, 46), Монтес, Эдгар Гонсалес - Посо, Робертоне (Рамазани, 46), Лопи (Мелеро, 46, Пучмаль, 85), Акиеме - Аррибас, Эмбарба (Лазаро, 80) - Баптистао

"Мальорка": Райкович - Маскарель (Гонсалес, 33), Раильо, Настасич - Маффео (Льябрес, 75), Дардер (Ндиай, 76), Саму Кошта, Хауме Коста - Антонио Санчес (Морланес, 57), Дани Родригес - Ларин (Абдон, 75)

Предупреждения: Баба, 73, Баптистао, 83, Робертоне, 84 - Настасич, 89

Тот случай, когда обе команды наиграли на голы, но фарт был против.

Особенно расстроен "Реал Сосьедад" - он провел очень качественный матч. Хороший контроль, быстрое движение мяча, моменты.

Целых три раза баски закатывали мяч в ворота "Бетиса", но все три раза ВАР отменял голы из-за офсайдов у Андре Силвы, Оярсабаля и, наконец, Садика. Еще две попытки от Субименди и Оярсабаля пришлись в штанги.

"Бетис" играл от обороны, но тоже остро огрызался - взять хотя бы удар Руибаля в штангу или выход Ассане Диао на рандеву с Ремиро, который юный вингер бездарно запорол.

После ничьей у "Ла Реала" 30 очков и 6-е место; у "Бетиса" - 27 баллов и 7-я строчка. Радуются результату лишь конкуренты из Бильбао, устроившиеся 5-ми.

17-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 0:0

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман, Тирни (Муньос, 84) - Мерино (Оласагасти, 84), Субименди, Захарян (Турьентес, 59) - Кубо, Андре Силва (Садик, 58), Оярсабаль (Магунаселайя, 75)

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Песселья, Рияд, Абнер - Альтимира (Карвалью, 73), Рока - Айосе Перес, Иско, Абде (Родри, 72) - Виллиан Жозе (Диао, 59)

Предупреждения: Оласагасти, 85, Ле Норман, 86, Ремиро, 90+5 - Рока, 43, Руибаль, 68, Айосе Перес, 78, Иско, 87

"Лас-Пальмас" был близок к еще одной минимальной победе, но справедливость все же восторжествовала.

Хозяева забили первыми - это Пехиньо хлестко приложился из-за пределов штрафной.

"Кадис", однако, не дрогнул, и в дальнейшем игра была равной. У "Лас-Пальмаса" был идеальный удар Мунира со штрафного в крестовину; "Кадис" отвечал выходом один на один от Рамоса и ударами Марти и Макси со второго этажа - все поймал великолепный Вальес.

Не спас вратарь канарцев только после углового на 83-й минуте - здесь Крис Рамос вколачивал мяч буквально с пары метров.

После ничьей "Лас-Пальмас" остался в таблице 9-й с 25 очками; "Кадис" же поднялся на 16-е место с 14 баллами.

17-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Кадис" - 1:1

Голы: Пехиньо, 7 - Рамос, 83

"Лас-Пальмас": Вальес - Араухо, Коко, Мармоль, Синкгравен - Пехиньо (Бенито Рамирес, 66), Муньос, Перроне (Луаодис, 90+1), Кириан Родригес, Молейро (Парк, 46) - Мунир (Эррера, 80)

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес, Чуст (Гвардиола, 83), Лукас Пирес - Алехо (Мачис, 82), Алькарас, Алекс (Куаме, 62), Собрино (Наварро, 62) - Рамос, Марти (Гомес, 31)

Предупреждения: Кириан Родригес, 90+3 - Алехо, 24, Лукас Пирес, 30, Фали Хименес, 33