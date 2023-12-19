Кроос может вернуться в сборную Германии на Евро-2024

Тони Кроос может возобновить карьеру в сборной Германии. Полузащитник "Реала" серьезно рассматривает возможность возвращения в сборную Германии и выступления на Евро-2024, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Кроос объявил о завершении карьеры в национальной команде в 2021 году - после вылета с чемпионата Европы. В 2024-м этот турнир примет Германия.

В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний футболист провел 17 матчей, в которых отметился 1 голом и 5 ассистами.