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Кроос может вернуться в сборную Германии на Евро-2024
Хавбек Реала серьезно рассматривает эту возможность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тони Кроос может возобновить карьеру в сборной Германии. Полузащитник "Реала" серьезно рассматривает возможность возвращения в сборную Германии и выступления на Евро-2024, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Кроос объявил о завершении карьеры в национальной команде в 2021 году - после вылета с чемпионата Европы. В 2024-м этот турнир примет Германия.
В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний футболист провел 17 матчей, в которых отметился 1 голом и 5 ассистами.
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Источник:Christian Falk
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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