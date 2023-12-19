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Кроос может вернуться в сборную Германии на Евро-2024

Испания

Хавбек Реала серьезно рассматривает эту возможность

Кроос может вернуться в сборную Германии на Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тони Кроос может возобновить карьеру в сборной Германии. Полузащитник "Реала" серьезно рассматривает возможность возвращения в сборную Германии и выступления на Евро-2024, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Кроос объявил о завершении карьеры в национальной команде в 2021 году - после вылета с чемпионата Европы. В 2024-м этот турнир примет Германия.

В текущем сезоне Ла Лиги 33-летний футболист провел 17 матчей, в которых отметился 1 голом и 5 ассистами.

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Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
Christian Falk
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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