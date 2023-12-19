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Хави Эрнандес: Я считаю, что не все потеряно в чемпионате Испании. Но мы можем потерпеть поражение

Испания

Главный тренер Барселоны верит в победу

Хави Эрнандес: Я считаю, что не все потеряно в чемпионате Испании. Но мы можем потерпеть поражение

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес уверяет, что клуб может догнать лидера чемпионата Испании "Жирону". Об этом сообщает издание Marca.

"Матч против "Альмерии" является очень важным. Особенно после трех игр, которые мы проиграли. Нам нужна победа. Нам нужны три балла, чтобы продолжать верить. У нас есть шансы победить в Ла Лиге. У нас есть математические шансы на победу. Нам трудно, но мы должны делать шаг за шагом, завтра будет этот один шаг. Мы играем дома, нам нужны болельщики, чтобы играть полноценную игру".

"Я считаю, что не все потеряно в чемпионате Испании. Но мы можем потерпеть поражение. Наши ошибки влияют на нас, мы теряем драгоценные очки. "Жирона" и "Реал" не ошибаются", - сказал Эрнандес.

Сейчас "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидера на 9 баллов.

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Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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