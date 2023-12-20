Хави прокомментировал победу в матче против Альмерии: Первый тайм - это не та Барса

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал победу в матче против "Альмерии", который завершился со счетом 3:2.

"Мы не сдались. Первый тайм - это не та "Барса", которую мы хотим видеть. Нам не хватило интенсивности и ритма. Мы усложнили себе жизнь. Во время перерыва я сказал игрокам, что нам нужен рывок вперед. Во втором тайме мы имели боевой настрой, в результате мы добились победы.

Я был доволен, когда Роберто сделал дубль. Rапитан с большой буквы. Нам ye;yj будет хорошо отдохнуть и уже вернуться в 2024 году с целью одерживать победы".