Эндрик о Роналду: Все должны брать с него пример - он хочет быть лучшим и скромным

Эндрик назвал Криштиану Роналду своим главным кумиром.

- В свои 38 лет Криштиану Роналду из "Аль-Насра" по-прежнему остается одним из величайших португальских футболистов. Какое твое мнение о нем?

- Он мой самый главный кумир, игрок, который побил все рекорды благодаря тому, что был образцовым, самоотверженным игроком.

Он больше чем спортсмен, он человек, с которого все должны брать пример, потому что в любой момент он хочет быть лучшим, он хочет выигрывать титулы, он хочет достигать значимых результатов, а также быть человеком, который проявляет скромность, куда бы он ни пошел.

Это ориентир для любого игрока, который хочет сделать следующий шаг в своей карьере, - сказал нападающий.