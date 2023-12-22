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Эндрик о Роналду: Все должны брать с него пример - он хочет быть лучшим и скромным
Эндрик назвал Роналду своим кумиром
Фото: twitter.com/Palmeiras/
Эндрик назвал Криштиану Роналду своим главным кумиром.
- В свои 38 лет Криштиану Роналду из "Аль-Насра" по-прежнему остается одним из величайших португальских футболистов. Какое твое мнение о нем?
- Он мой самый главный кумир, игрок, который побил все рекорды благодаря тому, что был образцовым, самоотверженным игроком.
Он больше чем спортсмен, он человек, с которого все должны брать пример, потому что в любой момент он хочет быть лучшим, он хочет выигрывать титулы, он хочет достигать значимых результатов, а также быть человеком, который проявляет скромность, куда бы он ни пошел.
Это ориентир для любого игрока, который хочет сделать следующий шаг в своей карьере, - сказал нападающий.
Летом 2024 года Эндрик присоединится к "Реалу". Сейчас он выступает за бразильский "Палмейрас".
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