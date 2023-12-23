Будущее Васкеса в Реале под вопросом

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес никогда не был основным игроком в течение своих восьми с половиной лет в клубе. Но всегда приходил на помощь и приносил пользу, когда это было нужно.

В последнее время испанец регулярно играет, в частности, из-за многих травм в команде. В последней игре с "Алавесом" именно его гол принес победу на последних минутах.

Но несмотря на все, "Реал" до сих пор не спешит с продлением контракта, который заканчивается 30 июня 2024-го года.

В текущем сезоне Васкес может похвастаться 19-а матчами за "Реал", 1-м голом и 3-а ассистами.