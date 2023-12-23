Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будущее Васкеса в Реале под вопросом
Хотя в последнее время он в отличной форме
Полузащитник "Реала" Лукас Васкес никогда не был основным игроком в течение своих восьми с половиной лет в клубе. Но всегда приходил на помощь и приносил пользу, когда это было нужно.
В последнее время испанец регулярно играет, в частности, из-за многих травм в команде. В последней игре с "Алавесом" именно его гол принес победу на последних минутах.
Но несмотря на все, "Реал" до сих пор не спешит с продлением контракта, который заканчивается 30 июня 2024-го года.
В текущем сезоне Васкес может похвастаться 19-а матчами за "Реал", 1-м голом и 3-а ассистами.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Яркая свежеиспеченная невеста одного из лидеров Кривбасса. ФОТО
- Журналист рассказал, за что Днепр-1 должен выплатить деньги Йовичевичу
- Команда Де Дзерби заинтересовалась украинским защитником Максимом Стрюковым
- Жирона повторила достижение, которое ранее принадлежало только Реалу, Барселоне и Атлетико
- Талантлив во всем: Серхио Рамос поет фламенко в клипе известной группы
- Красотка дня. Эффектная жена одного из лучших бомбардиров первой половины УПЛ. ФОТО