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Будущее Васкеса в Реале под вопросом

Испания

Хотя в последнее время он в отличной форме

Будущее Васкеса в Реале под вопросом

Новина українською

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес никогда не был основным игроком в течение своих восьми с половиной лет в клубе. Но всегда приходил на помощь и приносил пользу, когда это было нужно.

В последнее время испанец регулярно играет, в частности, из-за многих травм в команде. В последней игре с "Алавесом" именно его гол принес победу на последних минутах.

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Но несмотря на все, "Реал" до сих пор не спешит с продлением контракта, который заканчивается 30 июня 2024-го года.

В текущем сезоне Васкес может похвастаться 19-а матчами за "Реал", 1-м голом и 3-а ассистами.

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Реал (Мадрид) Лукас Васкес
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Источник:
MARCA
Опубликовал: Виктор Иванчук
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