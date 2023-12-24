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Луиш Кампуш покинул Сельту. Известны подробности
Кто его заменит?
Фото: twitter.com/PSG_inside
На официальном сайте "Сельты" опубликовали новость о прекращении работы Луиша Кампуша.
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Луиш Кампуш с марта 2022 года был внештатным спортивным советником "Сельты". Причина о прекращении сотрудничества неизвестна. Также неизвестно, кто придет на замену Кампуша.
Напомним, "Сельта" занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Испании с 13-ю очками.
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Источник:Офіційний сайт Сельти
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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