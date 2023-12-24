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Иско продлит контракт с Бетисом, - Фабрицио Романо
Лидер команды
Фото: Fabrizio Romano
Популярный инсайдер Фабрицио Романо делится информацией, что Иско принял новый контракт от "Бетиса". Соглашение будет продлено до июня 2027-го года.
Напомним, что 31-летний полузащитник перебрался к "зелено-белым" летом 2023-го.
По состоянию на сейчас Иско провел за "Бетис" 23 матча, отметился 3-я голами и 4-я голевыми передачами.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
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