Тот, кто плотины рвет. Сборная мира-2023 по версии UA-Футбол. Нападающий

Transfermarkt считает его четвертым самым дорогим игроком в мире.

Прямо сейчас больше стоят только Мбаппе, Холанд и Беллингем – по 180 млн евро.

Винисиус идет сразу за ними со 150 млн, хотя в новом сезоне у него всего 6 голов, 4 голевые и уже две неприятные травмы. Личность, влияние на игру и потенциал гонят цену на бразильца вверх.

И еще, очевидно, стиль – не идеальный, а живой, настоящий. Он делает ошибки, но и вызывает эмоции.

Удивительное дело – еще 20-30 лет назад футбол был полон оригиналов. Бартез мочился на штангу, Зидан раскручивал свою рулетку, Роналдо не спал по ночам, и никто не умел, как Шева, откликнуться на пас, который мог отдать только Пирло.

И во что превратила футбол его эволюция? В более быструю, сложную игру, в которой футболисты уже не фигуры, а легко меняющиеся винтики, если есть деньги или хотя бы Камавинга. Вот кто эталон игрока ХХІ века – Эдуардо может закрыть 6-7 позиций!

Между тем Винисиус, как в старые добрые времена, закрывает одну, но как же красиво он это делает!

***

Считанные люди на планете могут финтить так много и качественно, как Винисиус.

В прошлом сезоне он 3,4 раза за матч обходил соперников на дриблинге, что на 1,1 больше второго по этому показателю в Ла Лиге Ли Кан Ина.

Для контекста, у Лео Месси и Килиана Мбаппе было 3,2 и 2,2 успешных обводки соответственно в более слабой Лиге 1.

Only two players have completed 100 dribbles in Europe’s top five leagues this season:



Vinicius Jr. (108)

Leo Messi (100)



???? pic.twitter.com/0Uo3ulCq8p — B/R Football (@brfootball) May 30, 2023

И он не просто финтил – он создавал угрозы. Минувшую Ла Лигу Вини закончил, имея 10 голов и 9 ассистов, причем сразу в семи турах он открывал счет.

Качество оппозиции на нем почти не отражалось. К примеру, именно Винисиус вернул "Реал" в игру в памятном матче с "Ливерпулем" на "Энфилде".

Vinicius Junior vs Liverpool 2023 (Anfield) pic.twitter.com/vf64qWIEki — Gewoon (@Ge_woon) December 23, 2023

Впоследствии дриблинг бразильца начисто уничтожил "Челси". С синими на "Сантьяго Бернабеу" Вини побил рекорд плей-офф ЛЧ по касаниям мяча в чужой штрафной – 19.

Он даже дал Мадриду некоторую надежду в противостоянии с "Ман Сити", но к тому моменту ветераны Бензема, Модрич и Кроос были уже не готовы поддержать порыв юного партнера.

Vinicius Jr in the UCL since the arrival of Ancelotti:



???? Starts: 27

⚽️ Goals: 13

???? Assists: 14

???? (Total GA) per 90: (27) - 1

???? Big chances created: 10

???? Key passes: 56

⚔️ Duels won: 172

❌ Penalties won: 3



⭐️ UEFA Young POTY

⭐️⭐️ UEFA Team of the Season



???? pic.twitter.com/pCn7JRsdOK — Infinite Cards ∞ (@infinitecards00) December 12, 2023

***

Поскольку играть против Винисуса – сущий ад, многие команды выбирают не играть, а бить.

Еще в середине прошлого сезона Винни насобирал на себе 79 фолов – это больше всех в Европе и на 25 больше, чем кто-либо другой в Ла Лиге.

Вы спросите, почему он сейчас так много пропускает? Так вот именно из-за этого. Он финтит – его бьют.

И это ложь, что судьи в Испании свистят каждый фол. Современный арбитраж Ла Лиги вы видели в матче Украина – Италия, где Хесус Хиль Мансано разрешал элементы вольной борьбы, а пенальти на Мудрике не поставил главным образом потому, что все остались живы.

Now that i have uploaded this clip of foul on vinicius jr and knowing Laliga i just know they will take a serious action against this

(Block this clip for copyright violation and nothing else)#realmadrid #LaLigaSantander pic.twitter.com/lJCVfFQzKG — malickidrees_08 (@malickidrees1) March 6, 2023

Когда же и грубость не помогает, Винисиуса обзывают. "Обезьяна", "черный", "черная обезьяна" – расисты неоригинальны в своих оскорблениях, но от этого они не менее оскорбительны.

2023 год прошел под знаком борьбы Вини с испанскими порядками. Выезд на "Месталью" – это водораздел. Винисиус не выдержал давления, попав под прессинг целого стадиона, но также заставил Ла Лигу взглянуть на себя со стороны.

Картина оказалась тяжелой. Единственная топ-лига без реального наказания за расизм; попытки президента Тебаса переложить вину на жертв; гнев правительств Испании и Бразилии.

Кто-то скажет, типа, это лишнее, нужно было не обращать внимания и играть дальше, но уже 5 октября в Картахене матч Сегунды остановили из-за расизма в адрес Омара Эль-Хилали, после чего полиция идентифицировала расиста и вывела со стадиона. Впоследствии ему запретили посещать футбол. 11 октября игрока "Торре-дель-Мар" Поль-Жуниора Нгатта обозвали расисты во время игры Кубка Федерасьон – матч снова остановили, а клуб оштрафовали.

Между тем, сам Винисиус за свою смелость был назначен спортивным послом ООН по правам человека.

???? ????????????????????????????????: Vinicius Júnior wins the Socrates Award for fighting against racism and his hard work in education in Brazil. ✨



The Brazilian invested almost €4m until now for his Vini Jr. Institute’ — education app for poor students. pic.twitter.com/gSdNu62dXh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2023

Молчать – вот что было бы ошибкой.

***

Удался год Винисиусу и в плане денег тоже.

В 2023-м бразилец продлил контракт с "Реалом" на 4 года, и выторговал себе условия идентичные тем, что у Джуда Беллингема - 20,83 млн евро брутто и бонус 4,17 млн.

Вероятно, на Переса повлияло летнее американское турне "Реала", где именно Вини получил наибольше внимания от заокеанских фанатов.

Ну, и возраст тоже играет роль. Бразилец уже достиг немало, но ему всего 23. Новый проект, строящийся в Мадриде, - это его проект, Джуда, Родриго, Феде, Камавинги.

Мбаппе? Не факт. Он может нарушить баланс. Надо ли напоминать, что "Реал" не выиграл ни одной ЛЧ после перехода Роналдо и, тем более, Бекхэма?

Ко всему, Килиан – лидер, а Вини готов на поле быть второй скрипкой. Более того, кажется, ему даже удобнее, когда в центре Бензема или Беллингем, а он – тот парень, который отдает им на пустые ворота. Вини не жадный.

***

И главное – неясно, где его потолок.

С лета Анчелотти передвинул Винисиуса в центр – теперь они с Родриго нападающие в схеме 4-4-2.

Сейчас так мало кто играет, поскольку для эффективности этой формации нужны личности – и в нападении, и на позиции десятки, и еще глубже. Здесь уже не поиграешь строго по плану – надо много импровизировать, придумывать на ходу, двигаться широко и смело.

В большей степени в этом футболе уже раскрылся талант Беллингема; конечно, подошел он Кроосу с его гениальными лонгболами.

- Real Madrid won

- Vini scored

- Bellingham G&A

- Fede banger

- Sergio Ramos assist

- Ten Hag lost and are last on their group pic.twitter.com/rF2oHPWCNY — ???????????? (@rmfcron) October 3, 2023

Касательно Винисиуса, то он много лечился, но когда выходил, то с ним Мадрид выиграл 11 из 13 матчей.

Более того, местами Жуниор устраивал незабываемые шоу, например, в матче-мести с "Валенсией", где умудрился забить с позиции центрфорварда грудью. Оказывается, он и так умеет.

А еще умеет ударить с места точно в девятку, как это делал в лучшие годы Бензема.

Ну, или попытаться выполнить понтовый финт, как у Неймара, но совсем неудачно.

Gad Travay Vinicius Mezanmi ????????????pic.twitter.com/TNRe9W6JOg — J A Y - K O V I N - M I C H E (LM10)???? (@jaykovinht) October 18, 2023

Все это потому, что Винисиус – настоящий. Он играет в тот футбол, который мы когда-то играли детьми, только в миллион раз лучше.

Вот за это 150 млн, за это и место в нашей сборной года. За бесконечные попытки взорвать игру пока все остальные ее вяжут.

И если вы не фанат "Реала", то глобально без разницы, Вини выигрывает или оборона, ведь в любом случае за этим невероятно интересно наблюдать.



