Четыре игрока Реала вернулись к тренировкам

Четыре игрока мадридского "Реала" сегодня, 29 декабря, вернулись к тренировкам. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Ранее травмированные: Винисиус Жуниор, Даниэль Карвахаль, Эдуарду Камавинга и Арда Гюлер вернулись к тренировкам. Главный тренер Карло Анчелотти ожидает, что они будут готовы играть после Нового года.

Ближайший матч "Реала" состоится 3 декабря в 20:45. Они сыграют против "Мальорки".