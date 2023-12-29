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Четыре игрока Реала вернулись к тренировкам

Испания

Ожидается, что они будут готовы играть после Нового года

Четыре игрока Реала вернулись к тренировкам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четыре игрока мадридского "Реала" сегодня, 29 декабря, вернулись к тренировкам. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Ранее травмированные: Винисиус Жуниор, Даниэль Карвахаль, Эдуарду Камавинга и Арда Гюлер вернулись к тренировкам. Главный тренер Карло Анчелотти ожидает, что они будут готовы играть после Нового года.

Ближайший матч "Реала" состоится 3 декабря в 20:45. Они сыграют против "Мальорки".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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