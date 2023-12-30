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Винисиус выйдет на поле в новом году. Восстановление заняло меньше времени, чем планировали

Испания

Проти Мальорки

Винисиус выйдет на поле в новом году. Восстановление заняло меньше времени, чем планировали

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

Новина українською

Винисиус Жуниор сможет сыграть против "Мальорки" 3 января. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, нападающий "Реал Мадрида" Винисиус Жуниор восстановился быстрее, чем планировалось. Вот почему он, может выйти на поле в матче 19 тура чемпионата Испании против "Мальорки".

Напомним, травму 23-летний бразилец получил в ноябре, на квалификации к ЧМ 2026, во время матча против сборной Колумбии. Он получил травму мышцы бедра.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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