Хави грубо оскорбил арбитра матча с Лас-Пальмасом, упомянув его мать

Главный тренер "Барселоны" Хави оскорбил арбитра матча 19-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (2:1), сообщает Marca.

На 23-й минуте Хави был недоволен тем, что арбитр не назначил фол на футболисте "Барселоны" Серхи Роберто, и высказал свои претензии арбитру. Судья показал Хави желтую карточку, что разозлило специалиста еще больше.

Он выкрикнул грубое оскорбление в адрес арбитра, упомянув его мать. При этом отмечается, что судья не услышал этого, поэтому Хави удалось избежать удаления в этой встрече.

После 19 туров "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко. От лидирующего "Реала" команда отстает на семь очков.