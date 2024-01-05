Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави грубо оскорбил арбитра матча с Лас-Пальмасом, упомянув его мать
Тренер выкрикнул грубое оскорбление в адрес арбитра
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави оскорбил арбитра матча 19-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (2:1), сообщает Marca.
На 23-й минуте Хави был недоволен тем, что арбитр не назначил фол на футболисте "Барселоны" Серхи Роберто, и высказал свои претензии арбитру. Судья показал Хави желтую карточку, что разозлило специалиста еще больше.
Он выкрикнул грубое оскорбление в адрес арбитра, упомянув его мать. При этом отмечается, что судья не услышал этого, поэтому Хави удалось избежать удаления в этой встрече.
После 19 туров "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко. От лидирующего "Реала" команда отстает на семь очков.
Популярное сейчас
- Цитаишвили - о своем будущем: Будем разговаривать с Суркисом
- Определились все пары 1/4 финала Кубка Италии
- ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО
Комментарии 2