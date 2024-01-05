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Хави грубо оскорбил арбитра матча с Лас-Пальмасом, упомянув его мать

Испания

Тренер выкрикнул грубое оскорбление в адрес арбитра

Хави грубо оскорбил арбитра матча с Лас-Пальмасом, упомянув его мать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави оскорбил арбитра матча 19-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (2:1), сообщает Marca.

На 23-й минуте Хави был недоволен тем, что арбитр не назначил фол на футболисте "Барселоны" Серхи Роберто, и высказал свои претензии арбитру. Судья показал Хави желтую карточку, что разозлило специалиста еще больше.

Он выкрикнул грубое оскорбление в адрес арбитра, упомянув его мать. При этом отмечается, что судья не услышал этого, поэтому Хави удалось избежать удаления в этой встрече.

После 19 туров "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко. От лидирующего "Реала" команда отстает на семь очков.

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Барселона Хави
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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Бapceлиниyс
05.01.2024 в 14:25
А когда Хави бил себя по щеке после жёлтой, шо он имел в виду интересно?
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Комментарии 2
avatar
Бapceлиниyс
05.01.2024 в 14:25
А когда Хави бил себя по щеке после жёлтой, шо он имел в виду интересно?
Ответить
0
1
Dr. House (Поділля)
05.01.2024 в 15:11
Ну це для барсонутих нормальної поведінка, вірно Барсел@х-мамкогон?
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