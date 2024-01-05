Севилья осуществит трансфер молодого бельгийца из Аякса - Инсайдер

"Севилья" близка к подписанию соглашения о переходе полузащитника "Аякса" Идумбо Музамбо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

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Сделка вскоре будет заключена, обе стороны уже согласовали условия договора. Но нужно уладить некоторые детали, только после этого полузащитник отправится в Испанию.

Идумбо Музамбо дебютировал за "Аякс" 6 января 2023 года. С этого времени он сыграл 11 матчей и забил 3 гола.

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