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"Мы всегда рады новым игрокам". Симеоне рассказал о потенциальных усилениях для Атлетико
Главный тренер считает, что команда укомплектована
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что клуб открыт для январских подписаний, но не спешит с этим.
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"Мы достаточно хорошо укомплектованы. Мы всегда рады новым футболистам, которые приезжают, чтобы внести свой вклад. Очевидно, что мы говорим с руководством о позициях, которые нам нужно усилить. Клуб знает мои запросы", - сказал Симеоне в интервью прессе.
Также Диего отметил, что он не обеспокоен потерей игроков этой зимой, как летом, когда Янник Карраско перешел в "Аш-Шабаб".
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