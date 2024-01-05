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"Мы всегда рады новым игрокам". Симеоне рассказал о потенциальных усилениях для Атлетико

Испания
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Главный тренер считает, что команда укомплектована

"Мы всегда рады новым игрокам". Симеоне рассказал о потенциальных усилениях для Атлетико

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что клуб открыт для январских подписаний, но не спешит с этим.

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"Мы достаточно хорошо укомплектованы. Мы всегда рады новым футболистам, которые приезжают, чтобы внести свой вклад. Очевидно, что мы говорим с руководством о позициях, которые нам нужно усилить. Клуб знает мои запросы", - сказал Симеоне в интервью прессе.

Также Диего отметил, что он не обеспокоен потерей игроков этой зимой, как летом, когда Янник Карраско перешел в "Аш-Шабаб".

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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