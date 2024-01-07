  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона планирует продать Кристенсена
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона планирует продать Кристенсена

Испания

Придет другой игрок

Барселона планирует продать Кристенсена

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист издания SPORT Л. Мигельсанц располагает информацией, что "Барселона" изучает возможность продажи центрального защитника Андреаса Кристенсена. Скорее всего, трансфер состоится летом.

Все из-за того, что клуб планирует купить защитника "Бетиса" Чади Риада. Учитывая финансовые проблемы каталонцев, уход Кристенсена, наверняка, не будет бесплатным. Его рыночная стоимость - около 40-а миллионов евро. Сообщается, что датчанином заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

В этом сезоне Андреас отыграл 19 матчей за "Барселону", в которых отметился ассистом и двумя желтыми карточками.

По теме
yellow-arrow
Яремчук не попал в основу Валенсии на матч Кубка Испании
yellow-arrow
Кубок короля. Шоу Сельты, победные мучения Севильи и Осасуны (обновляется)
yellow-arrow
С Камавингой все хорошо, Менди сыграет в следующем матче: Анчелотти рассказал о кадровом состоянии Реала
Барселона Бетис (Севилья) Андреас Кристенсен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SPORT
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости