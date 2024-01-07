Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона планирует продать Кристенсена
Придет другой игрок
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист издания SPORT Л. Мигельсанц располагает информацией, что "Барселона" изучает возможность продажи центрального защитника Андреаса Кристенсена. Скорее всего, трансфер состоится летом.
Все из-за того, что клуб планирует купить защитника "Бетиса" Чади Риада. Учитывая финансовые проблемы каталонцев, уход Кристенсена, наверняка, не будет бесплатным. Его рыночная стоимость - около 40-а миллионов евро. Сообщается, что датчанином заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".
В этом сезоне Андреас отыграл 19 матчей за "Барселону", в которых отметился ассистом и двумя желтыми карточками.
Популярное сейчас
- Экзотика и Лобановский. Как Мэтр работал в ОАЭ и Кувейте
- Силы обороны уничтожили 860 россиян и 146 единиц вражеской техники. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Свитолина в тяжелом матче проиграла финал Окленда
- Агент Довбика поставил точку относительно трансфера форварда Жироны
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО