Барселона планирует продать Кристенсена

Журналист издания SPORT Л. Мигельсанц располагает информацией, что "Барселона" изучает возможность продажи центрального защитника Андреаса Кристенсена. Скорее всего, трансфер состоится летом.

Все из-за того, что клуб планирует купить защитника "Бетиса" Чади Риада. Учитывая финансовые проблемы каталонцев, уход Кристенсена, наверняка, не будет бесплатным. Его рыночная стоимость - около 40-а миллионов евро. Сообщается, что датчанином заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".

В этом сезоне Андреас отыграл 19 матчей за "Барселону", в которых отметился ассистом и двумя желтыми карточками.