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Не феерил, но команда победила. Сколько баллов получил Яремчук за матч Кубка Испании

Испания

Валенсия идет дальше

Не феерил, но команда победила. Сколько баллов получил Яремчук за матч Кубка Испании

valenciacf.com

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Украинский нападающий Роман Яремчук принял участие в матче 1/16 финала Кубка Испании. Игрок вышел на 46-ой минуте за "Валенсию" в игре с "Картахеной". Учитывая, что команды играли дополнительное время, Яремчук в целом отыграл 75 минут.

"Валенсия" таки сумела дожать соперника, поэтому команда украинца идет в следующий раунд. Победа - 1:2.

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В этом матче Роман 13 раз коснулся мяча, выполнил 3 удара, выиграл 3 единоборства из 6-и, 5 раз потерял мяч и забежал в офсайд. Статистики из Sofascore оценили игру Романа в 6,9 баллов.

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Роман Яремчук Кубок Испании Валенсия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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