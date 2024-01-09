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Испания продлит контракт с тренером национальной сборной перед Евро-2024

Испания

Контракт будет действовать до ЧМ-2026

Испания продлит контракт с тренером национальной сборной перед Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте подпишет новый контракт перед Евро-2024.

Новое соглашение будет объявлено перед товарищескими матчами сборной в марте, поскольку 22-го числа они сыграют с Колумбией, а через несколько дней - с Бразилией.

Сейчас известно, что договор будет рассчитан до Чемпионата мира-2026.
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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