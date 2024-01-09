Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Испания продлит контракт с тренером национальной сборной перед Евро-2024
Контракт будет действовать до ЧМ-2026
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте подпишет новый контракт перед Евро-2024.
Новое соглашение будет объявлено перед товарищескими матчами сборной в марте, поскольку 22-го числа они сыграют с Колумбией, а через несколько дней - с Бразилией.
Сейчас известно, что договор будет рассчитан до Чемпионата мира-2026.
Читайте такжеУкраинцы узнали своих соперников. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Коноплянка и еще пять украинцев, которые не оправдали себя в посредственных чемпионатах
- Цитаишвили: Больше не дам интервью украинским СМИ
- Смерть Шершуна и Беккенбауэра, трансфер Кривбасса, планы Динамо. Главные новости за восьмое января
- "Выглядел очень хорошо": Анчелотти прокомментировал дебют футболиста Шахтера за Реал
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная автогонщица - подруга конкурента Яремчука в Валенсии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн