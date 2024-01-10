Вальверде не хочет в Саудовскую Аравию: 30 млн не изменят мою жизнь. Я счастлив в Реале

Федерико Вальверде не планирует переходить в лигу Саудовской Аравии.

"На сегодняшний день это невозможно. Я счастлив там, где нахожусь. Я в лучшей команде мира, и 10, 20, 30 миллионов ничего не изменят. Они не изменят мою жизнь.

Я счастлив, и моя семья счастлива в Мадриде. Я хочу продолжать выступать на самом высоком уровне", - сказал полузащитник "Реала" в эфире Movistar.