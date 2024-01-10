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Вальверде не хочет в Саудовскую Аравию: 30 млн не изменят мою жизнь. Я счастлив в Реале
Уругваец не планирует покидать Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine
Федерико Вальверде не планирует переходить в лигу Саудовской Аравии.
"На сегодняшний день это невозможно. Я счастлив там, где нахожусь. Я в лучшей команде мира, и 10, 20, 30 миллионов ничего не изменят. Они не изменят мою жизнь.
Я счастлив, и моя семья счастлива в Мадриде. Я хочу продолжать выступать на самом высоком уровне", - сказал полузащитник "Реала" в эфире Movistar.
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Источник:marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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