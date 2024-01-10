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Хави: Мы ищем лучший стартовый состав для полуфинала Суперкубка Испании

Испания

Хави Эрнандес выступил на предматчевой пресс-конференции

Хави: Мы ищем лучший стартовый состав для полуфинала Суперкубка Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что ищет лучший стартовый состав для завтрашнего матча (11 января).

"Мы будем искать лучшую стартовую команду и будем думать об изменениях, которые можно будет сделать, если будет дополнительное время, возможно, серия пенальти. Будут минуты сыграть для многих футболистов. Вы всегда спрашиваете меня об игроках, которые не выходят на поле. Жоан был важным и будет важным. Каждый должен быть готов независимо от того, сколько минут он будет играть, вот что значит быть игроком "Барселоны"".

Завтра, 11 января, "Барселона" сыграет против "Осасуны" в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

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Хави Эрнандес Барселона
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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