Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Мы ищем лучший стартовый состав для полуфинала Суперкубка Испании
Хави Эрнандес выступил на предматчевой пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что ищет лучший стартовый состав для завтрашнего матча (11 января).
"Мы будем искать лучшую стартовую команду и будем думать об изменениях, которые можно будет сделать, если будет дополнительное время, возможно, серия пенальти. Будут минуты сыграть для многих футболистов. Вы всегда спрашиваете меня об игроках, которые не выходят на поле. Жоан был важным и будет важным. Каждый должен быть готов независимо от того, сколько минут он будет играть, вот что значит быть игроком "Барселоны"".
Завтра, 11 января, "Барселона" сыграет против "Осасуны" в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Первым новичком Карпат станет бывший хавбек Зари
- Впервые в истории в основном раунде турниров серии Большого шлема сыграет четыре украинки
- Умер бывший футболист Ворсклы
- Кубок короля. Валенсия и Яремчук отбегали 120 минут, класс Бильбао, успехи Севильи и Ла Реала
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Футболистки одной из лучших команд мира объявили о помолвке. ФОТО