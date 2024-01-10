Хави: Мы ищем лучший стартовый состав для полуфинала Суперкубка Испании

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что ищет лучший стартовый состав для завтрашнего матча (11 января).

"Мы будем искать лучшую стартовую команду и будем думать об изменениях, которые можно будет сделать, если будет дополнительное время, возможно, серия пенальти. Будут минуты сыграть для многих футболистов. Вы всегда спрашиваете меня об игроках, которые не выходят на поле. Жоан был важным и будет важным. Каждый должен быть готов независимо от того, сколько минут он будет играть, вот что значит быть игроком "Барселоны"".