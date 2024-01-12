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Хави назвал Реал суперкомандой накануне Эль-Класико, но он уверен в победе Барсы

Испания
Обновлено

Тренер Барселоны готов сражаться с Мадридом

Хави назвал Реал суперкомандой накануне Эль-Класико, но он уверен в победе Барсы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adam Pretty

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал самое ожесточенное противостояние Испании.

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"Реал Мадрид лучше, чем был в прошлом году. Это суперкоманда, но мы постараемся доминировать над ними и играть с ними один в один. Мы очень мотивированы", - сказал Хави.

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"Я уверен в победе благодаря нашей манере игры, нашей методологии и нашему способу конкурировать с "Реалом". Мы сделали это в прошлом году, и мы сделаем это снова", - добавил тренер "Барселоны".

Эль-Класико состоится 14 января в рамках финала Суперкубка Испании. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

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Хави Эрнандес Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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