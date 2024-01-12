Хави назвал Реал суперкомандой накануне Эль-Класико, но он уверен в победе Барсы

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал самое ожесточенное противостояние Испании.

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"Реал Мадрид лучше, чем был в прошлом году. Это суперкоманда, но мы постараемся доминировать над ними и играть с ними один в один. Мы очень мотивированы", - сказал Хави.

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"Я уверен в победе благодаря нашей манере игры, нашей методологии и нашему способу конкурировать с "Реалом". Мы сделали это в прошлом году, и мы сделаем это снова", - добавил тренер "Барселоны".

Эль-Класико состоится 14 января в рамках финала Суперкубка Испании. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.