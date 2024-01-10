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Хави: Барселона должна уменьшить количество ошибок

Испания
Обновлено

Главный тренер Барселоны выступил на пресс-конференции

Хави: Барселона должна уменьшить количество ошибок

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что команда должна уменьшить количество ошибок, если хочет добиться успеха в ближайшем будущем.

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"Мы должны перестать дарить что-то сопернику. У нас были конкретные ошибки, которые усложняли наши матчи, но я думаю, что мы восстанавливаем игру. Я думаю, что мы совершенствуемся. В соревновании на вылет мы не можем повторить эти ошибки".

Завтра, 11 января, состоится матч полуфинала Суперкубка Испании, "Барселона" против "Осасуны". Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Хави Эрнандес Барселона
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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