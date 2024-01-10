Хави: Барселона должна уменьшить количество ошибок

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес заявил, что команда должна уменьшить количество ошибок, если хочет добиться успеха в ближайшем будущем.

"Мы должны перестать дарить что-то сопернику. У нас были конкретные ошибки, которые усложняли наши матчи, но я думаю, что мы восстанавливаем игру. Я думаю, что мы совершенствуемся. В соревновании на вылет мы не можем повторить эти ошибки".