Примера. Севилья - Алавес 2:3. Страдания Нервиона продолжаются

"Севилья" опять уступила в Ла Лиге, и это уже не сюрприз, а норма. Дожились.

Сегодня "Нервион" начал матч сразу с 20-минутного штурма, но не забил, а дальше резко посыпался в защите. Теналья забил после углового; Кике помог мощный корпус и рикошет - и вот уже 0:2.

Висенте и тот же Кике могли закрыть игру еще до перерыва, но не вышло. Извинил Рамоса за ошибку во втором тайме и Риоха.

"Севилья"? Она была в коме, и лишь в середине второго тайма ожила. Рафа Мир подал сигнал, замкнув крученый навес Сусо. Дальше - пенальти, который заработал Мариано, а Окампос реализовал, не глядя на ворота.

???????? Goal: Lucas Ocampos | Sevilla 2-2 Deportivo Alavéspic.twitter.com/gZwYBuLr1v — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 12, 2024

Признаться, такой поворот не удивил, ведь до сегодня у басков была одна победа в 30 последних выездных матчах Ла Лиги.

Удивило тут другое - на 90-й минуте забила не "Севилья", а именно этот ужасный в гостях "Алавес"! Баскам опять удался розыгрыш углового - и Дуарте замкнул дальнюю штангу.

Для скромного клуба из Витории это фантастика, а не результат. В таблице они подтянулись на 13-е место с 20 очками. В то же время "Севилья" столь же безнадежна, как и на старте сезона - 16-я строчка, 16 баллов. Так и до третьей смены тренера по ходу сезона недолго осталось.

20-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Алавес" - 2:3

Голы: Рафа Мир, 70, Окампос, 81 (с пенальти) - Теналья, 26, Кике, 40, Дуарте, 90

"Севилья": Дмитрович - Навас (Хуанлу, 69), Рамос, Маркао, Салас (Педроса, 42) - Сусо, Сумаре (Мариано, 55), Ракитич (Соу, 56), Оливер - Окампос, Ромеро (Рафа Мир, 55)

"Алавес": Сивера - Горосабель, Теналья, Марин, Хави Лопес - Бенавидес, Гевара (Бланко, 90+1) - Висенте (Парада, 90+2), Гуриди (Сола, 77), Риоха (Дуарте, 77) - Кике (Саму, 72)

Предупреждения: Сумаре, 50, Маркао, 58, Навас, 63, Мариано, 73 - Марин, 23, Бенавидес, 81, Кике, 90+1