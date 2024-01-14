Невыразительный матч Довбыка с Цыганковым и всей Жироны. Известны оценки украинцев за игру Ла Лиги

"Жирона" в матче 20-го тура Ла Лиги не смогла победить аутсайдера чемпионата "Альмерию" - 0:0.

Артем Довбик вышел в стартовом составе, и в целом провел на поле 67 минут. Его оценки от аналитических порталов WhoScored и Sofascore - 6,1 и 6,4 соответственно. Артем ни разу не нанес удар по воротам, отдал 4 точных паса из 9-и, выиграл лишь одно единоборство из 5-и, а также 11 раз потерял мяч.

Виктор Цыганков вышел на поле на 57-ой минуте. За отведенное время игрок сумел коснуться больше раз мяча, чем Довбик, отдать 11 пасов, 9 из которых точные, 1 ключевой пас, 1 удачный лонгбол, выиграть 4 дуэли из 6-и, дважды отобрать мяч у соперников и 5 раз его потерять. Оценки полузащитника - 6,6, и 6,9.