Левандовский сократил отставание Барселоны в финале Суперкубка в финале Суперкубка

На 33-ой минуте финала Суперкубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" Роберт Левандовский нанес удар в одно касание из-за пределов штрафной площадки, попав в в правый нижний угол.

Таким образом, поляк делает счет 2:1, который все еще остается в пользу мадридцев. За "Реал" дублем отметился Винисиус Жуниор.

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