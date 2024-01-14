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Левандовский сократил отставание Барселоны в финале Суперкубка в финале Суперкубка
Интрига жива
Фото: twitter.com/FCBarcelona
На 33-ой минуте финала Суперкубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" Роберт Левандовский нанес удар в одно касание из-за пределов штрафной площадки, попав в в правый нижний угол.
⚽ ¡¡???????????????????????????????? del @FCBarcelona_es!!— RFEF (@rfef) January 14, 2024
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¡¡Cañonazo de ????????????????????????????????????????????!!
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???? @realmadrid - @FCBarcelona | 2-1 | 33'
???? @MovistarPlus #superSupercopa pic.twitter.com/4AErr4tX8K
Таким образом, поляк делает счет 2:1, который все еще остается в пользу мадридцев. За "Реал" дублем отметился Винисиус Жуниор.
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