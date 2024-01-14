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Левандовский сократил отставание Барселоны в финале Суперкубка в финале Суперкубка

Испания
Обновлено

Интрига жива

Левандовский сократил отставание Барселоны в финале Суперкубка в финале Суперкубка

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

На 33-ой минуте финала Суперкубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" Роберт Левандовский нанес удар в одно касание из-за пределов штрафной площадки, попав в в правый нижний угол.

Таким образом, поляк делает счет 2:1, который все еще остается в пользу мадридцев. За "Реал" дублем отметился Винисиус Жуниор.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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филанкрот (donetsk)
14.01.2024 в 22:04
Луніна з Барси викинуть
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Комментарии 2
филанкрот (donetsk)
14.01.2024 в 22:04
Луніна з Барси викинуть
Ответить
0
0
филанкрот (donetsk)
14.01.2024 в 22:04
Hy все
Ответить
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