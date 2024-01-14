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Хави: Над нами доминировали. Прошу прощения у болельщиков
Без шансов для Барселоны
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" не сумела навязать борьбу "Реалу" за Суперкубок Испании, проиграв 4:1 в финале. Главный тренер Хави не имеет поводов для улыбки.
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Есть разочарование и грусть. Ни разу нам не было комфортно, над нами доминировали. Я прошу прощения у болельщиков, потому что мы показали плохую игру. "Барса" вернется.
Нельзя так начинать финал. Мы были очень плохи в эти 10 минут. И хотя позже отреагировали голом Левандовски... Пенальти, которого не было... Это был очень сильный удар.
Это потерянный титул, но я все еще верю в проект, и мы все еще можем провести отличный сезон. Мы должны быть очень самокритичными относительно игры, которую мы провели сегодня.
Следующий матч каталонцы сыграют с клубом "Унионистас де Саламанка" в Кубке Испании 18-го января.
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