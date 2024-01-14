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Хави: Над нами доминировали. Прошу прощения у болельщиков

Испания
Обновлено

Без шансов для Барселоны

Хави: Над нами доминировали. Прошу прощения у болельщиков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" не сумела навязать борьбу "Реалу" за Суперкубок Испании, проиграв 4:1 в финале. Главный тренер Хави не имеет поводов для улыбки.

Есть разочарование и грусть. Ни разу нам не было комфортно, над нами доминировали. Я прошу прощения у болельщиков, потому что мы показали плохую игру. "Барса" вернется.

Нельзя так начинать финал. Мы были очень плохи в эти 10 минут. И хотя позже отреагировали голом Левандовски... Пенальти, которого не было... Это был очень сильный удар.

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Это потерянный титул, но я все еще верю в проект, и мы все еще можем провести отличный сезон. Мы должны быть очень самокритичными относительно игры, которую мы провели сегодня.

Следующий матч каталонцы сыграют с клубом "Унионистас де Саламанка" в Кубке Испании 18-го января.

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1 голосов
Источник:
barcacentre
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:52
Хави, вон нах из Барсы!
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Комментарии 6
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:52
Хави, вон нах из Барсы!
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Dr. House (Поділля)
14.01.2024 в 23:53
Барсел@х, Хаві- легенда ФКБ, а ти - клоун
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:56
Игрок хороший, а как тренер гавно.
 
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:57
Из Барсы от Хави уже бегут.
 
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:51
Один только ты веришь в свой сраный проект и больше никто, дебил блъ..
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Бapceлиниyс
14.01.2024 в 23:48
Нах нам твои извинения, вали давай из Барсы, верблюды тебя уже ждут.
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