Хави: Над нами доминировали. Прошу прощения у болельщиков

"Барселона" не сумела навязать борьбу "Реалу" за Суперкубок Испании, проиграв 4:1 в финале. Главный тренер Хави не имеет поводов для улыбки.

Есть разочарование и грусть. Ни разу нам не было комфортно, над нами доминировали. Я прошу прощения у болельщиков, потому что мы показали плохую игру. "Барса" вернется.

Нельзя так начинать финал. Мы были очень плохи в эти 10 минут. И хотя позже отреагировали голом Левандовски... Пенальти, которого не было... Это был очень сильный удар.

Это потерянный титул, но я все еще верю в проект, и мы все еще можем провести отличный сезон. Мы должны быть очень самокритичными относительно игры, которую мы провели сегодня.