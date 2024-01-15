Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави после 1:4 в класико: Впереди целый сезон, и есть еще три титула
В финале Суперкубка Испании каталонцы уступили Реалу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хави уверен, что "Барселона" поборется за трофеи в этом сезоне.
В финале Суперкубка Испании каталонцы уступили "Реалу" (1:4).
"Мы не показали того, что от нас требовалось в финале. Я спокоен, очень зол и разочарован, но как фанат "Барселоны", а не как тренер. Я переживал очень тяжелые поражения, но впереди целый сезон, и есть еще три титула. Мы вернемся, я уверен. Мы уже это делали, мы выигрывали титулы под моим руководством.
Это очень тяжелое поражение, потому что мы не соответствовали случаю, и мы должны извиниться перед болельщиками. В прошлом сезоне мы доказали [свой уровень], а теперь сталкиваемся с критикой. Нам нужно перезагрузиться и побороться за три оставшихся трофея", - сказал главный тренер "Барселоны".
Популярное сейчас
- Громкая сенсация от украинки. Ястремская уничтожила действующую чемпионку Уимблдона в первом круге АО-2024
- ВСУ сбили редкий российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22 - Источники
- Анчелотти: Лунин сыграет в матче кубка против Атлетико
- Marca: Лунин обыграл Кепу. Анчелотти выбрал основного вратаря Реала на вторую часть сезона
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
Комментарии 1