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Хави после 1:4 в класико: Впереди целый сезон, и есть еще три титула

Испания

В финале Суперкубка Испании каталонцы уступили Реалу

Хави после 1:4 в класико: Впереди целый сезон, и есть еще три титула

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хави уверен, что "Барселона" поборется за трофеи в этом сезоне.

В финале Суперкубка Испании каталонцы уступили "Реалу" (1:4).

"Мы не показали того, что от нас требовалось в финале. Я спокоен, очень зол и разочарован, но как фанат "Барселоны", а не как тренер. Я переживал очень тяжелые поражения, но впереди целый сезон, и есть еще три титула. Мы вернемся, я уверен. Мы уже это делали, мы выигрывали титулы под моим руководством.

Это очень тяжелое поражение, потому что мы не соответствовали случаю, и мы должны извиниться перед болельщиками. В прошлом сезоне мы доказали [свой уровень], а теперь сталкиваемся с критикой. Нам нужно перезагрузиться и побороться за три оставшихся трофея", - сказал главный тренер "Барселоны".

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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