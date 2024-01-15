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Официально: Севилья арендовала полузащитника Манчестер Юнайтед

Испания
Обновлено

Контракт рассчитан до конца этого сезона

Официально: Севилья арендовала полузащитника Манчестер Юнайтед

Фото: manutdnews

Новина українською

20-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ганнибал Межбри присоединился к "Севилье".

Договор об аренде рассчитан до конца этого сезона и имеет опцию выкупа.

На международном уровне Межбри представлял сборную Франции U17, а затем его вызвали в национальную сборную Туниса, страны его родителей, в 2021 году.

В этом сезоне Ганнибал сыграл за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей и забил 1 гол.

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Севилья Манчестер Юнайтед
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Источник:
sevilla fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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