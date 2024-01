Официально: Севилья арендовала полузащитника Манчестер Юнайтед

20-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ганнибал Межбри присоединился к "Севилье".

Договор об аренде рассчитан до конца этого сезона и имеет опцию выкупа.

???? We have reached an agreement with @ManUtd to sign @HannibalMejbri on loan until the end of the season! ????????