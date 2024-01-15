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Официально: Севилья арендовала полузащитника Манчестер Юнайтед
Контракт рассчитан до конца этого сезона
Фото: manutdnews
20-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ганнибал Межбри присоединился к "Севилье".
Договор об аренде рассчитан до конца этого сезона и имеет опцию выкупа.
???? We have reached an agreement with @ManUtd to sign @HannibalMejbri on loan until the end of the season! ????????— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) January 15, 2024
На международном уровне Межбри представлял сборную Франции U17, а затем его вызвали в национальную сборную Туниса, страны его родителей, в 2021 году.
В этом сезоне Ганнибал сыграл за "Манчестер Юнайтед" 10 матчей и забил 1 гол.
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