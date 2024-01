Кубок короля. Бильбао и Севилья комфортно вышли в четвертьфинал, Мальорке пришлось помучиться

"Севилья" проиграла 4 из 5 последних матчей чемпионата, но в Кубке довольно уверенно обыграла середняка Ла Лиги "Хетафе".

Героем первого тайма стал Серхио Рамос - звездный защитник сперва головой замкнул подачу с углового, а затем привез гол уже в свои ворота, выведя на удар Хайме Мату.

Ну, а после перерыва слово взял уже не ветеран, а юнец - это Исаак Ромеро, проводивший второй матч за первую команду "Нервиона", внезапно оформил дубль. Оба гола - классические для центрфорварда, но он не занервничал, пробил хорошо, а это означает, что завтра парня будет обсуждать вся Севилья.

2 - Isaac Romero has scored his first goals for Sevilla in his second appearance for the first team in all competitions, becoming the first Sevilla player to score a brace in any competition this season. Happiness. pic.twitter.com/u5Iz0tSxA2 — OptaJose (@OptaJose) January 16, 2024

Также отметим, что это был 6-й матч "Нервиона" под руководством Кике Санчеса Флореса, и в них "Севилья" добыла три победы. Это лишь на одну меньше, чем было с августа по декабрь с другими тренерами.

1/8 финала Кубка короля. Хетафе. "Колозеум"

"Хетафе" - "Севилья" - 1:3

Голы: Мата, 23 - Рамос, 8, Ромеро, 48, 55

"Хетафе": Сория - Иглесиас, Даконам, Альварес (Альдерете, 66), Рико (Аленья, 66) - Гринвуд, Максимович (Мартин, 66), Милья, Мата (Унал, 56) - Латаса (Оскар, 56), Майораль

"Севилья": Флорес - Ньянзу (Маркао, 80), Рамос, Баде - Хуанлу (Навас, 46), Сусо (Ракитич, 66), Сумаре, Соу (Агуме, 80), Педроса - Ромеро (Мариано, 70), Окампос

Предупреждения: Мата, 79 - Ньянзу, 74, Маркао, 90+6

"Атлетик" подтвердил две вещи. Во-первых, он неслучайно идет третьим в Ла Лиге. Во-вторых, кубковый инстинкт команда тоже не растеряла.

Героем встречи стал Асьер Вильялибре, который в Кубке словно преображается. Сегодня, например, бородач открыл счет в силовом проходе сквозь защиту - никто и не предполагал, что он так умеет.

6 - Asier Villalibre has scored six goals in the Copa del Rey this season, more than any other player and the most by an Athletic player in a single edition of the tournament in the entire 21st century. Buffalo. pic.twitter.com/QeEtpDYClb — OptaJose (@OptaJose) January 16, 2024

Кроме того, важный момент для Бильбао - Нико Уильямс, главный талант команды, получил отдых и лишь отбегал "налегке" последние 20 минут, когда все было решено. Вингер точно пригодится "Атлетику" в следующем туре Ла Лиги на "Месталье" 20 января.

Касательно "Алавеса" - он не впечатлил, но другого и не ожидали. В текущей Ла Лиге эта команда набрала в гостях жалкие 7 очков.

1/8 финала Кубка короля. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Алавес" - 2:0

Голы: Вильялибре, 28, 60

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Вивиан, Паредес, Лекуэ (Берчиче, 70) - Эррера, Прадос (Хауресигар, 87) - Беренгер (Нико Уильямс, 70), Сансет (Унаи Гомес, 78), Муньяин (Аду, 78) - Вильялибре

"Алавес": Сивера - Сола, Теналья (Марин, 77), Дуарте (Мараш, 76), Парада (де Леон, 87) - Хаджи, Бенавидес, Бланко (Дьялло, 66), Алькаин - Симеоне (Гуриди, 66), Саму

Предупреждения: Бенавидес, 71, Марин, 90

Самый упорный матч игрового дня.

Середняк Сегунды "Тенерифе" навязал "Мальорке" равную борьбу, и "Киноварь" так и не смогла полностью завладеть игровым преимуществом.

Разница в классе просматривалась только в качестве немногочисленных моментов - если у "Тенерифе" стопроцентный шанс был один, то у "Мальорки" Абдон мог оформить хет-трик, но проиграл дуэли Надалю.

Так игра перешла в овертаймы, где было видно - фаворит не хочет бить пенальти. Именно гости перли вперед, что-то пробовали, пока "Тенерифе" лишь стоял и ждал.

Развязка была одновременно и справедливой, и киношной - в последней атаке на исходе 120-й минуты Кайл Ларин получил мяч внутри штрафной и в падении вколотил его в сетку. По делу.

GOAL Cyle Larin! ????



The #CanMNT striker scores a 120th-minute extra-time winner to send Real Mallorca into the QFs of the Copa del Rey ????pic.twitter.com/1LtmRdZdP4 — Canadian Soccer Daily (@CANSoccerDaily) January 16, 2024

1/8 финала Кубка короля. Тенерифе. "Элиодоро Родригес Лопес"

"Тенерифе" (II дивизион) - "Мальорка" - 0:1

Гол: Ларин, 120

"Мальорка": Грайф - Давид Лопес (Антонио Санчес, 62), Настасич, Копете (Дани Родригес, 56) - Гонсалес, Дардер (Саму Кошта, 115), Маскарель, ван дер Хейден (Лато, 56) - Ндиай (Раильо, 56), Льябрес (Ларин, 71) - Абдон