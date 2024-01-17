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Анчелотти не принимал решения распределить Лунина и Кепу по разным турнирам
Вопрос с первым номером Реала остается открытым
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти после матча за Суперкубок Испании сообщил, что Андрей Лунин сыграет в поединке с “Атлетико” в Кубке Испании, а Кепа Аррисабалага вернется на матч чемпионата Испании.
Многие СМИ и журналисты расценили эти слова Анчелотти как решение распределить двух киперов на разные турниры, как это было десять лет назад между Икером Касильясом и Диего Лопесом.
Однако, как информирует The Athletic, тренерский штаб “Реала” еще не принял однозначного решения по ротации двух вратарей. Пока в Мадриде выбирают вратаря от матча к матчу.
Анчелотти и его помощники не могли не заметить прогресс Лунина, но и Кепа Аррисабалага все еще считается важным для “Реала”, несмотря на его малоудачную игру в полуфинале Суперкубка с “Атлетико”.
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