Анчелотти не принимал решения распределить Лунина и Кепу по разным турнирам

Главный тренер “Реала” Карло Анчелотти после матча за Суперкубок Испании сообщил, что Андрей Лунин сыграет в поединке с “Атлетико” в Кубке Испании, а Кепа Аррисабалага вернется на матч чемпионата Испании.

Многие СМИ и журналисты расценили эти слова Анчелотти как решение распределить двух киперов на разные турниры, как это было десять лет назад между Икером Касильясом и Диего Лопесом.

Однако, как информирует The Athletic, тренерский штаб “Реала” еще не принял однозначного решения по ротации двух вратарей. Пока в Мадриде выбирают вратаря от матча к матчу.

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Анчелотти и его помощники не могли не заметить прогресс Лунина, но и Кепа Аррисабалага все еще считается важным для “Реала”, несмотря на его малоудачную игру в полуфинале Суперкубка с “Атлетико”.