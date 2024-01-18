Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико Мадрид ищет нового форварда на случай, если Анхель Корреа покинет клуб
Мойзе Кин может присоединиться к испанскому клубу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Атлетико Мадрид" ищет нового нападающего на случай, если Анхель Корреа подпишет контракт с клубом Саудовской Аравии.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Испанский клуб рассматривает форварда "Ювентуса" Мойзе Кина в качестве замены Корреа. "Атлетико" уже договорился с итальянцами об аренде игрока. Но пока сделка зависит от трансфера Анхеля в "Аль-Иттихад".
В этом сезоне Серии А Мойзе Кин сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Артем Прима показал лучший результат сборной Украины в сезоне в индивидуальной гонке Кубка мира в Антхольце
- "Украиной есть кому управлять". Данилов не считает хорошей идею правительства нацединства
- Реал предлагает Лунину контракт до 2030 года - Источник
- Хави готов попрощаться с двумя ключевыми игроками
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн