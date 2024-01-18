Атлетико Мадрид ищет нового форварда на случай, если Анхель Корреа покинет клуб

"Атлетико Мадрид" ищет нового нападающего на случай, если Анхель Корреа подпишет контракт с клубом Саудовской Аравии.

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Испанский клуб рассматривает форварда "Ювентуса" Мойзе Кина в качестве замены Корреа. "Атлетико" уже договорился с итальянцами об аренде игрока. Но пока сделка зависит от трансфера Анхеля в "Аль-Иттихад".

В этом сезоне Серии А Мойзе Кин сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями.