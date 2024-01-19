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Официально: Вингер Вулверхэмптона присоединился к испанскому клубу на правах аренды

Испания
Обновлено

Гонсалу Гедеш будет выступать за Вильярреал

Официально: Вингер Вулверхэмптона присоединился к испанскому клубу на правах аренды

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Вингер "Вулверхэмптона" Гонсалу Гедеш присоединился к испанскому "Вильярреалу".

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Контракт рассчитан до конца этого сезона. Гедеш будет носить футболку с номером 9.

Гонсалу присоединился к "волкам" летом 2022 года из испанской "Валенсии". Гедеш в португальской лиге за "Бенфику", в которой выступал на правах аренды, сыграл 9 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

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Вулверхэмптон Гонсалу Гедеш
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Источник:
villarreal
Опубликовал: Екатерина Власова
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