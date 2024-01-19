Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Вингер Вулверхэмптона присоединился к испанскому клубу на правах аренды
Гонсалу Гедеш будет выступать за Вильярреал
Вингер "Вулверхэмптона" Гонсалу Гедеш присоединился к испанскому "Вильярреалу".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Контракт рассчитан до конца этого сезона. Гедеш будет носить футболку с номером 9.
Гонсалу присоединился к "волкам" летом 2022 года из испанской "Валенсии". Гедеш в португальской лиге за "Бенфику", в которой выступал на правах аренды, сыграл 9 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
Así han sido los primeros instantes de Gonçalo Guedes como groguet pic.twitter.com/KBn3Wg9PsT— Villarreal CF (@VillarrealCF) January 19, 2024
Читайте такжеКадровые изменения в Челси. Директор медицинского отдела, который проработал в клубе 13 лет, увольняется
Популярное сейчас
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Форвард Днепра-1 U-19 отказывается возвращаться в Украину
- Экс-легионер Карпат: Моя жена не выносит, когда я говорю по-русски
- Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым ему приходилось работать
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО