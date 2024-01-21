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Альмерия забила Реалу безумный гол в девятку с дальней дистанции
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Фото: Альмерія
В матче 21-го тура Ла Лиги "Альмерия" неожиданно забила 2 мяча в ворота "Реала" и победила в первом тайме со счетом 0:2 на выезде.
Первый гол был забит на 38-ой секунде матча, а вот второй стоит отдельного внимания. На 43-ой минуте Гонсалес в касание, из-за пределов штрафной площадки, попал в девятку ворот Кепы.
Правда, счастье "Альмерии" продолжалось не слишком долго. Во втором тайме мадридцы взялись за дело, сравняв счет. По состоянию на 80-ю минуту имеем 2:2.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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