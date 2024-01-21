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Кепа - худший игрок в матче против Альмерии по версии Whoscored
Пришло время Лунина?
фото из свободных источников
Кепа признан худшим игроком в матче "Реал" - "Альмерия" по версии Whoscored. Голкипер сливочных получил оценку 5.7 по итогам игры. Среди игроков старта - это самый низкий показатель в составе обеих команд.
Показатель голов, которые предотвратил Кепа, составил минус 1,05. Кипер не совершил ни одного сейва, дважды пропустив после 2 ударов в створ.
Однако, несмотря на невыразительную игру испанца, "Реал" все же смог вырвать победу в непростом матче.
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Источник:whoscored.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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Andrumas (Düsseldorf)
21.01.2024 в 22:39
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