Кепа - худший игрок в матче против Альмерии по версии Whoscored

Кепа признан худшим игроком в матче "Реал" - "Альмерия" по версии Whoscored. Голкипер сливочных получил оценку 5.7 по итогам игры. Среди игроков старта - это самый низкий показатель в составе обеих команд.

Показатель голов, которые предотвратил Кепа, составил минус 1,05. Кипер не совершил ни одного сейва, дважды пропустив после 2 ударов в створ.

Однако, несмотря на невыразительную игру испанца, "Реал" все же смог вырвать победу в непростом матче.