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Примера. Жирона — Севилья 5:1. Довбик пишет историю, Цыганков тоже забивает

Испания

Очередной украинский вечер на "Монтиливи"

Примера. Жирона — Севилья 5:1. Довбик пишет историю, Цыганков тоже забивает

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" убедительно подтвердила свою форму и амбиции на титул, разбив дома кризисную "Севилью".

На самом деле, у фанатов каталонцев были причины нервничать только первые 13 минут игры. На этом отрезке Исаак Ромеро замкнул прострел Педросы и показалось даже, что "Севилья" что-то может. Впрочем, это был мираж.

Все шансы гостей на успех перечеркнули гениальные шесть минут Артема Довбика, в течение которых украинец успел оформить хет-трик. Он и вверху перепрыгнул Баде, и прострел в касание замкнул, и, на закуску, обыграл Рамоса и мощно пальнул с 20-ти метров.

Интересно, что Довбик стал лишь третьим украинцем, который оформил хет-трик в топ-лигах. Ранее подобное удавалось лишь Андрею Шевченко в Серии А и Андрею Воронину в Бундеслиге.

Что же касается нашего матча, то здесь успехи Довбика шокировали "Севилью" и глобально она так и не пришла в себя. Был один удар Ромеро во втором тайме, но это все. В остальном гости сбились на грубость, и если бы не доброта рефери, то без красных бы здесь не обошлось.

Тем временем "Жирона" продолжала обострять через левый край, где 19-летний Савио уничтожил 37-летнего Хесуса Наваса, и если Порту свой момент упустил, то Цыганков прострел замкнул четко. 4:1 — и все 4 гола каталонцев забили наши!

Лишь в концовке к ним присоединился ветеран Стуани - ему гол сообразил Пабло Торре шикарным забросом.

Таким образом каталонцы снова вышли на первое место в таблице с 52 очками, но у Мадрида есть матч в запасе, а значит и поул-позишн. Тем временем "Севилья" проиграла далеко не случайно — она проваливает сезон и идет аж 17-й с 16 баллами. От зоны вылета "Нервион" отделяет только одно очко.

21-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Севилья" - 5:1

Голы: Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 88 — Ромеро, 10

"Жирона": Гассанига — Коуто, Блинд, Хуанпе (Якобишвили, 30), Гутьеррес — Цыганков (Валери, 66), Мартин, Эррера (Солис, 66), Савио (Торре, 73) — Порту, Довбик (Стуани, 73)

"Севилья": Дмитрович — Навас, Ньянзу, Рамос, Баде (Маркао, 46), Педроса — Соу (Агуме, 77), Жордан, Сусо (Меджбри, 62) — Окампос (Мариано, 77), Ромеро (Ламела, 62)

Предупреждения: Соу, 61, Меджбри, 63

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Севилья Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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1 голосов
Комментарии
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Horus (Днепропетровск)
22.01.2024 в 00:23
Ждал Артемкиного лидерства еще до НГ, но нулевая с Альмерией разочаровала, конечно. Но сегодня он всем показал. Маладца парень! Помогает 3-й Штурмовой и не только ей.
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0
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Комментарии 12
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Horus (Днепропетровск)
22.01.2024 в 00:23
Ждал Артемкиного лидерства еще до НГ, но нулевая с Альмерией разочаровала, конечно. Но сегодня он всем показал. Маладца парень! Помогает 3-й Штурмовой и не только ей.
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
22.01.2024 в 00:19
Круто. Радію за наших. Боже, вбережи їх від травм перед плей-оф Євро.
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0
0
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Bаrcelinius
22.01.2024 в 00:17
Цена на Довбика ещё больше увеличилась. На Цыганкова тоже. Изя радостно потирает руки.
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0
0
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Bаrcelinius
22.01.2024 в 00:09
Рыжий в команде это на пруху.
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2024 в 00:10
нап руху - климчук)))
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1
0
avatar
Fatodeton (Київ-Барселона)
22.01.2024 в 00:07
Вжууухх
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1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2024 в 00:09
это было в другом матче))))
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.01.2024 в 00:17
 
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2024 в 00:06
пидрамос, как всегда, - 4мо!
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2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2024 в 00:03
нормально так ушатали пенсионеров!
Ответить
3
0
avatar
Zidane5 (Одесса)
22.01.2024 в 00:03
Просто чудеса творит Жирона ) Наши огонь
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3
0
Sessinjo (Мукачево)
22.01.2024 в 00:01
Тімон і Вітя порішали
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3
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