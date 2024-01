Примера. Жирона — Севилья 5:1. Довбик пишет историю, Цыганков тоже забивает

"Жирона" убедительно подтвердила свою форму и амбиции на титул, разбив дома кризисную "Севилью".

На самом деле, у фанатов каталонцев были причины нервничать только первые 13 минут игры. На этом отрезке Исаак Ромеро замкнул прострел Педросы и показалось даже, что "Севилья" что-то может. Впрочем, это был мираж.

Все шансы гостей на успех перечеркнули гениальные шесть минут Артема Довбика, в течение которых украинец успел оформить хет-трик. Он и вверху перепрыгнул Баде, и прострел в касание замкнул, и, на закуску, обыграл Рамоса и мощно пальнул с 20-ти метров.

Интересно, что Довбик стал лишь третьим украинцем, который оформил хет-трик в топ-лигах. Ранее подобное удавалось лишь Андрею Шевченко в Серии А и Андрею Воронину в Бундеслиге.

Artem Dovbyk hat-trick in 19 minutes. This man is incrediblepic.twitter.com/hOTlCVbBAG