Примера. Жирона — Севилья 5:1. Довбик пишет историю, Цыганков тоже забивает

"Жирона" убедительно подтвердила свою форму и амбиции на титул, разбив дома кризисную "Севилью".

На самом деле, у фанатов каталонцев были причины нервничать только первые 13 минут игры. На этом отрезке Исаак Ромеро замкнул прострел Педросы и показалось даже, что "Севилья" что-то может. Впрочем, это был мираж.

Все шансы гостей на успех перечеркнули гениальные шесть минут Артема Довбика, в течение которых украинец успел оформить хет-трик. Он и вверху перепрыгнул Баде, и прострел в касание замкнул, и, на закуску, обыграл Рамоса и мощно пальнул с 20-ти метров.

Интересно, что Довбик стал лишь третьим украинцем, который оформил хет-трик в топ-лигах. Ранее подобное удавалось лишь Андрею Шевченко в Серии А и Андрею Воронину в Бундеслиге.

Artem Dovbyk hat-trick in 19 minutes. This man is incrediblepic.twitter.com/hOTlCVbBAG — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 21, 2024

Что же касается нашего матча, то здесь успехи Довбика шокировали "Севилью" и глобально она так и не пришла в себя. Был один удар Ромеро во втором тайме, но это все. В остальном гости сбились на грубость, и если бы не доброта рефери, то без красных бы здесь не обошлось.

Тем временем "Жирона" продолжала обострять через левый край, где 19-летний Савио уничтожил 37-летнего Хесуса Наваса, и если Порту свой момент упустил, то Цыганков прострел замкнул четко. 4:1 — и все 4 гола каталонцев забили наши!

Лишь в концовке к ним присоединился ветеран Стуани - ему гол сообразил Пабло Торре шикарным забросом.

Таким образом каталонцы снова вышли на первое место в таблице с 52 очками, но у Мадрида есть матч в запасе, а значит и поул-позишн. Тем временем "Севилья" проиграла далеко не случайно — она проваливает сезон и идет аж 17-й с 16 баллами. От зоны вылета "Нервион" отделяет только одно очко.

????????| GOAL: Victor Tsygankov scores for Girona!



Girona 4-1 Sevilla pic.twitter.com/gKNQicXRZw — CentreGoals. (@centregoals) January 21, 2024

21-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Севилья" - 5:1

Голы: Довбик, 13, 15, 19, Цыганков, 56, Стуани, 88 — Ромеро, 10

"Жирона": Гассанига — Коуто, Блинд, Хуанпе (Якобишвили, 30), Гутьеррес — Цыганков (Валери, 66), Мартин, Эррера (Солис, 66), Савио (Торре, 73) — Порту, Довбик (Стуани, 73)

"Севилья": Дмитрович — Навас, Ньянзу, Рамос, Баде (Маркао, 46), Педроса — Соу (Агуме, 77), Жордан, Сусо (Меджбри, 62) — Окампос (Мариано, 77), Ромеро (Ламела, 62)

Предупреждения: Соу, 61, Меджбри, 63