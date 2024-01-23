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Официально: Реал продлил контракт с Милитао
Ожидаемое решение
Real Madrid
Мадридский "Реал" и Эдер Милитао официально договорились о продлении контракта, сообщает официальная пресс-служба "Королевского клуба".
Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2028 года. По предварительным данным от журналиста Фабрицио Романо, сумма клаусулы составит 1 миллиард евро.
Милитао перешел в стан "сливочных" в 2019 году, и выиграл за это время 9 титулов: 1 кубок Лиги Чемпионов, 1 Клубный чемпионат мира, 1 Суперкубок Европы, 2 Ла Лиги, 1 Кубок Испании и 3 Суперкубка Испании.
За 5 сезонов в "Реале" бразильский защитник провел 143 матча, в которых забил 11 голов.
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