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Бывший тренер Лунина возглавил аутсайдера Ла Лиги
Специалисту предстоит вытащить команду из зоны вылета
Diario de Cadiz
Испанский "Кадис" обнародовал официальную информацию о приходе Маурисио Пеллегрино на должность нового главного тренера.
Контракт с опытным специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Главная задача Пеллегрино – сохранить прописку "желтых" в высшем дивизионе страны. На этой должности он заменил Серхио Гонсалеса, под руководством которого команда имела безвыигрышную серию из 17 матчей.
Напомним, что 52-летний тренер имел опыт работы с украинским вратарем "Реала" Андреем Луниным во время его выступлений за "Леганес".
В настоящее время "Кадис" занимает 18 место в турнирной таблице Ла Лиги с 15 баллами в активе.
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