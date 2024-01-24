Бывший тренер Лунина возглавил аутсайдера Ла Лиги

Испанский "Кадис" обнародовал официальную информацию о приходе Маурисио Пеллегрино на должность нового главного тренера.

Контракт с опытным специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Главная задача Пеллегрино – сохранить прописку "желтых" в высшем дивизионе страны. На этой должности он заменил Серхио Гонсалеса, под руководством которого команда имела безвыигрышную серию из 17 матчей.

Напомним, что 52-летний тренер имел опыт работы с украинским вратарем "Реала" Андреем Луниным во время его выступлений за "Леганес".

В настоящее время "Кадис" занимает 18 место в турнирной таблице Ла Лиги с 15 баллами в активе.