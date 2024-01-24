  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бывший тренер Лунина возглавил аутсайдера Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Лунина возглавил аутсайдера Ла Лиги

Испания

Специалисту предстоит вытащить команду из зоны вылета

Бывший тренер Лунина возглавил аутсайдера Ла Лиги

Diario de Cadiz

Новина українською

Испанский "Кадис" обнародовал официальную информацию о приходе Маурисио Пеллегрино на должность нового главного тренера.

Контракт с опытным специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Главная задача Пеллегрино – сохранить прописку "желтых" в высшем дивизионе страны. На этой должности он заменил Серхио Гонсалеса, под руководством которого команда имела безвыигрышную серию из 17 матчей.

Напомним, что 52-летний тренер имел опыт работы с украинским вратарем "Реала" Андреем Луниным во время его выступлений за "Леганес".

В настоящее время "Кадис" занимает 18 место в турнирной таблице Ла Лиги с 15 баллами в активе.

По теме
yellow-arrow
Мадридский Реал готов продать Винисиуса, чтобы подписать Мбаппе
yellow-arrow
Атлетик - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
yellow-arrow
Мальорка - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Маурисио Пеллегрино
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости