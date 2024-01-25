Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: Если мы не будем на конкурентном уровне в конце сезона – я уйду
Рассуждения коуча Барсы о будущем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился эмоциями после выездного поражения от "Атлетика" в рамках 1/4 Кубка Испании.
"Я повторяю это сейчас: если мы не будем на конкурентном уровне в конце сезона – я уйду. Когда я говорю, что мы строим команду, это значит: это начало чего-то важного. Независимо от того, буду я тренером или нет. У "Барсы "есть будущее".
С одной стороны, я расстроен результатом, но с другой стороны я горжусь игрой молодых игроков. Мы очень хорошо соревновались с отличной командой, которая очень сильна дома. Я уже говорил, что жеребьевка четвертьфинала была неудачной.
Мы должны отдохнуть, восстановиться после сегодняшних больших усилий. Сейчас мы сосредоточимся на чемпионате, а затем – на Лиге Чемпионов", – добавил испанский специалист.
Читайте такжеКубок короля. Атлетик — Барселона 4:2. Братья Уильямс выбивают чемпиона
Напомним, что Хави возглавил "блауграну" в конце 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до сезона 2024/25.
Популярное сейчас
- Трубин проиграл серию пенальти, Бенфика вылетела из Кубка. Известна оценка украинца
- Бенфика – Эшторил. АУДИО трансляция матча с участием Трубина
- Кубок короля. Мальорка — Жирона 3:2. Довбик и Цыганков вылетают
- В Нацполиции прокомментировали возможную мобилизацию правоохранителей
- Я предложил себя Марго Робби. Бывшая звезда МЮ запустил смешной флэшмоб. ФОТО
- Отдых в Вечном городе. Забарный с женой устроили себе романтический уик-энд в Италии. ФОТО