Хави: Если мы не будем на конкурентном уровне в конце сезона – я уйду

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился эмоциями после выездного поражения от "Атлетика" в рамках 1/4 Кубка Испании.

"Я повторяю это сейчас: если мы не будем на конкурентном уровне в конце сезона – я уйду. Когда я говорю, что мы строим команду, это значит: это начало чего-то важного. Независимо от того, буду я тренером или нет. У "Барсы "есть будущее".

С одной стороны, я расстроен результатом, но с другой стороны я горжусь игрой молодых игроков. Мы очень хорошо соревновались с отличной командой, которая очень сильна дома. Я уже говорил, что жеребьевка четвертьфинала была неудачной.

Мы должны отдохнуть, восстановиться после сегодняшних больших усилий. Сейчас мы сосредоточимся на чемпионате, а затем – на Лиге Чемпионов", – добавил испанский специалист.