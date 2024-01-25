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Хави: Если мы не будем на конкурентном уровне в конце сезона – я уйду

Испания
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Рассуждения коуча Барсы о будущем

Хави: Если мы не будем на конкурентном уровне в конце сезона – я уйду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился эмоциями после выездного поражения от "Атлетика" в рамках 1/4 Кубка Испании.

"Я повторяю это сейчас: если мы не будем на конкурентном уровне в конце сезона – я уйду. Когда я говорю, что мы строим команду, это значит: это начало чего-то важного. Независимо от того, буду я тренером или нет. У "Барсы "есть будущее".

С одной стороны, я расстроен результатом, но с другой стороны я горжусь игрой молодых игроков. Мы очень хорошо соревновались с отличной командой, которая очень сильна дома. Я уже говорил, что жеребьевка четвертьфинала была неудачной.

Мы должны отдохнуть, восстановиться после сегодняшних больших усилий. Сейчас мы сосредоточимся на чемпионате, а затем – на Лиге Чемпионов", – добавил испанский специалист.

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Напомним, что Хави возглавил "блауграну" в конце 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до сезона 2024/25.

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Источник:
Forbes
Опубликовал: Александр Бураков
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