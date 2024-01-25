Симеоне - про судейство в Испании: они думают, что мы дураки, и это нас злит

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался по поводу судейства в испанском футболе.

"Это так сложно. Независимо от того, на чьей стороне ты находишься, всегда возникают какие-то ситуации. Бесспорно, арбитры переживают момент большого давления. VAR улучшает их работу, но в то же время разоблачает их. Такая реальность. Мы можем обсудить качество аудиозаписи. Дело не в том, что они ее слили, а в том, что у них происходит. Они думают, что мы все дураки, и это нас злит", - приводит слова аргентинца Marca.