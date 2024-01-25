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Араухо - о вылете из Кубка Испании: Тяжелый удар. У нас осталось еще два турнира
Рональд высказался о вылете Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine
Рональд Араухо высказался о вылете "Барселоны" из Кубка Испании.
Каталонцы проиграли "Атлетику" (2:4) в 1/4 финала и завершили выступление в турнире.
"Чувствую грусть. Мы продолжим сражаться. Мы сражались, показали характер. Команда сражалась с помощью юных игроков.
Тяжелый удар. У нас осталось еще два турнира. Мы будем биться за эту футболку до конца", - отметил защитник "Барселоны".
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Источник:sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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