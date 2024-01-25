Араухо - о вылете из Кубка Испании: Тяжелый удар. У нас осталось еще два турнира

Рональд Араухо высказался о вылете "Барселоны" из Кубка Испании.

Каталонцы проиграли "Атлетику" (2:4) в 1/4 финала и завершили выступление в турнире.

"Чувствую грусть. Мы продолжим сражаться. Мы сражались, показали характер. Команда сражалась с помощью юных игроков.

Тяжелый удар. У нас осталось еще два турнира. Мы будем биться за эту футболку до конца", - отметил защитник "Барселоны".