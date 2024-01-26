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Барселона — Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" — "Вильярреал»: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.01.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
"Барселона" после вылета из Кубка попытается реабилитироваться в глазах болельщиков в матче с еще более кризисным "Вильярреалом".
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"Желтая субмарина", которая много лет подряд боролась в еврокубках, в этом сезоне идет лишь 14-й в Ла Лиге. Все из-за отсутствия защиты; 42 пропущенных гола в 21 туре — это второй худший показатель в Испании.
"Барселоне" тоже нечем гордиться в обороне, что и показало поражение в Бильбао (2:4). Также команда Хави сыграла в январе на матч больше, чем "Вильярреал", и она устала. Но, в то же время, класс и качество футбола на ее стороне.
Хватит ли их для столь необходимой победы — увидим в субботу, 27 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 19:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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